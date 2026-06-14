아침 시간 불구 치킨 주문 10배 가량 폭증 종로 등 업무 지구는 물론 대학가도 늘어 월드컵 특수 없나 했더니…“아직 살아있네”

[헤럴드경제=신소연 기자] 한국 축구대표팀의 첫 경기인 체코전 당시 배달업계가 월드컵 특수를 누린 것으로 나타났다.

당초 한국 대표팀의 조별 경기가 오전에 집중되면서 월드컵 특수를 기대하기 어렵다는 분석이 있었지만, 시간을 가리지 않는 응원 열기에 배달 주문도 늘어난 것으로 분석된다.

14일 배달의 민족 운영사 우아한형제들에 따르면, 한국 대표팀이 체코와 월드컵 조별리그 1차전에서 역전승을 거둔 지난 12일 오전 9시부터 정오까지 주문수가 지난해 같은 시기보다 65.4%, 지난주 같은 요일보다 51.5% 증가했다.

특히 이날 킥오프를 앞둔 오전 10∼11시 주문수는 지난주 같은 시간 대비 90.6% 급증하는 등 경기 시작 직전 주문이 집중적으로 몰리는 경향을 보였다.

음식 종류별로 보면, 치킨 주문수가 875.8% 급증하며 약 10배로 불어났다. 이어 피자(220.8%), 족발·보쌈(97.9%), 패스트푸드(54.2%), 중식(53.2%), 분식(38.1%) 등의 순으로 증가율이 높았다.

지역별로 보면, 서울 종로·광화문·을지로·여의도·강남 등 주요 업무 상권과 대학가 상권의 주문은 직전주 대비 각각 46.4%, 51.5% 늘어 배달 증가를 견인했다.

당초 업계에서는 한국 대표팀의 경기가 평일 오전에 집중 편성되면서 월드컵 특수를 기대하기 어려울 것이라는 관측이 지배적이었다. 저녁이나 심야 시간대에 경기가 있어야 치킨과 같은 배달 주문을 집에서 편하게 할 수 있을 것이라는 예상에서였다.

하지만 첫 경기가 보통 직장이나 학교에 있는 오전 시간대에 시작했는데도 한국 대표팀을 향한 응원 열기가 뜨겁게 달아오르면서 시간대를 가리지 않는 새 응원 먹거리 문화가 자리를 잡았다는 분석이다.

우아한형제들 관계자는 “시간대를 가리지 않고 국가대표 경기를 배달 음식과 함께 즐기는 새로운 문화를 만들어내고 있음을 데이터로 확인할 수 있었다”고 말했다.