[헤럴드경제=임세준 기자] FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스가 12일 대한민국 축구국가대표팀의 월드컵 첫 경기 체코전에 맞춰 달맞이광장바베큐 을지로 본점에서 카스 뷰잉펍을 운영했다고 밝혔다.

카스는 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서로서 월드컵 시즌 소비자들이 가까운 공간에서 카스와 함께 월드컵 열기를 즐길 수 있는 접점을 마련했다.