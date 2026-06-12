[헤럴드경제=임세준 기자] FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스가 12일 대한민국 축구국가대표팀의 월드컵 첫 경기 체코전에 맞춰 달맞이광장바베큐 을지로 본점에서 카스 뷰잉펍을 운영했다고 밝혔다.
카스는 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서로서 월드컵 시즌 소비자들이 가까운 공간에서 카스와 함께 월드컵 열기를 즐길 수 있는 접점을 마련했다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-06-12 15:22:29
[헤럴드경제=임세준 기자] FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스가 12일 대한민국 축구국가대표팀의 월드컵 첫 경기 체코전에 맞춰 달맞이광장바베큐 을지로 본점에서 카스 뷰잉펍을 운영했다고 밝혔다.
카스는 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서로서 월드컵 시즌 소비자들이 가까운 공간에서 카스와 함께 월드컵 열기를 즐길 수 있는 접점을 마련했다.
[르포] “안 온 사람들 후회할 것” 축구 관심 없다더니, 극적 역전승 광화문·여의도 뒤집혔다 [세상&]
대한축구협회와 붉은악마가 공동 주최한 한국 축구대표팀의 2-1 역전승이 확정되자 광화문광장과 여의도 거리응원장은 환호와 웃음으로 가득 찼고 평일 오전 11시라는 이례적인 경기 시간에도 시민들은 연차를 내거나 공강 시간·점심 시간을 쪼개 거리로 나왔다.
“이승기, 다주택자 세금 폭탄 피하려 ‘105억 전세’ 먼저 요구해” 차가원 측 주장
[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 겸 배우 이승기의 ‘105억 고급 빌라 전세’와 관련해 차가원 피아크그룹 회장(원헌드레드레이블 대표) 측이 “이승기가 다주택자 세금 폭탄을 피하려 먼저 요구한 것”이라고 주장했다. 차 회장 측 법률대리인인 현동엽 변호사가 운영하는 유튜브 채널 ‘현동엽의 Highest Guard’에는 11일 ‘[본편] MBC와 이승기의 한남동 전세사기의 비밀’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 현 변호사는 ‘이승기가 서울 용산구 한남동 고급빌라인 라누보 1차에 105억원 전세금을 내고 전세를 살게 된 것은 전세사기’라는 주장에 대해 반박했다. 이승기는 차 회장의 연예기획사 원헌드레드 산하 레이블과 2024년 전속계약을 맺었고, 얼마 뒤 차 회장이 대표로 있는 피아크그룹이 서울 용산구 한남동에 지은 고급 빌라 라누보 1차, 차 회장 소유 주택에 보증금 105억원을 내고 전세로 들어갔다. 이승기 측은 지난 2일 방송된 MBC ‘PD수첩’에 “차 회장이 수차례 요구해서
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.