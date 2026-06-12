“품질 저하·공사비 상승·협력업체 경영난 우려” 정부에 “현장 내 배치 플랜트 설치 규제 완화해야”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국건설경영협회가 레미콘 운송노조의 단체 파업과 관련해 조속한 사태 해결을 촉구했다. 정부에는 대형 현장 내 배치 플랜트 설치 규제 완화 등 피해를 줄이기 위해 적극적인 대책을 마련해달라고 주문했다.

한국건설경영협회는 12일 입장문을 내고 “한국노총 소속 전국레미콘운송노동조합의 단체 파업으로 건설현장과 국가 경제 전반에 미칠 영향을 우려한다”며 이같이 밝혔다.

8일부터 시작된 레미콘 운송노조의 전면 파업으로 주택, 도로, 철도, 항만 등 사회기반시설은 물론 반도체·첨단산업 관련 국가 전략사업까지 차질이 불가피한 상황이다.

건설공사의 핵심 자재인 래미콘 공급이 중단되면 공정 특성상 단순한 일정 지연을 넘어 품질 저하, 공사비 상승, 협력업체 경영난 등 연쇄 피해로 이어질 수 있다는 게 협회 측 설명이다.

협회는 운송단가 등 현안에 대해 노사 간 충분한 대화와 상호 양보를 통해 합리적인 해결 방안을 마련해야 한다고 강조했다. 산업생태계와 국민 생활에 피해가 발생하지 않도록 책임 있는 자세로 협상에 임해야 한다는 입장이다.

정부에도 실효성 있는 대책을 요구했다. 협회는 협상이 조속히 재개될 수 있도록 정부가 적극적으로 나서고, 레미콘 공급붇 안정화와 현장 피해 최소화를 위한 방안을 마련해야 한다고 밝혔다.

특히 대형 건설현장 내 배치 플랜트(B/P) 설치 규제를 한시적으로 완화해 현장 자체 조달이 가능하도록 해야 한다고 주장했다. 레미콘 믹서트럭의 수급조절 해제 또는 완화 등 제도 개선도 필요하다고 덧붙였다.

협회 관계자는 “건설현장의 안전과 국가 첨단산업 적기 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 전방위적으로 협력해 나갈 것”이라며 “산업생태계와 국민 생활에 피해가 발생하지 않도록 책임 있는 자세로 협상에 임해 주기를 촉구한다”고 덧붙였다.

한편 전일 한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제 6단체도 공동성명을 통해 레미콘 운송 노조의 집단 운송 거부에 대해 깊은 우려를 표명했다.