폴란드·덴마크 등 4개국 추가 진출 내년까지 12개국에 판매망 구축 2021년 첫 유럽 진출 전기차 성장률 높은 유럽 신흥 시장 공략 직영 → 딜러로 판매 체제 개편

[헤럴드경제(르망)=정경수 기자] 제네시스가 유럽 사업 반경을 넓힌다. 독일과 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 주요 자동차 시장을 넘어 동유럽과 남유럽, 북유럽으로 판매망을 확대해 오는 2027년까지 유럽 11개국 체제를 갖추겠다는 구상이다.

제네시스는 12일(현지시간) 프랑스 르망에서 폴란드, 포르투갈, 덴마크, 오스트리아 등 유럽 4개국에 추가 진출한다고 밝혔다. 세계 최고 권위의 내구 레이스로 꼽히는 ‘르망 24시간’ 참가를 하루 앞두고, 대회 개최지에서 유럽 사업 확대 계획을 공개한 것이다.

새롭게 진출하는 4개국은 연간 신차 판매 규모가 약 129만대에 달한다. 이 가운데 전기차 시장은 약 28만대, 고급차 시장은 약 30만대 수준이다. 특히 이들 국가의 전기차 시장은 전년 대비 47.2% 성장해 유럽 전체 전기차 시장 성장률인 29.7%를 웃돌았다. 제네시스가 전동화 라인업을 앞세워 진입하기에 비교적 성장 여지가 큰 시장이라는 분석이다.

제네시스는 2021년 독일, 스위스, 영국을 시작으로 유럽 시장에 진출했다. 이후 프랑스, 스페인, 이탈리아, 네덜란드 진출 계획을 밝히며 유럽 주요 5대 자동차 시장에서 판매 체계 구축을 추진해 왔다. 스페인은 올해 4분기 공식 진출을 앞두고 있다. 여기에 4개 신규 시장을 더해 2027년까지 유럽 내 판매 국가를 11개국으로 늘릴 계획이다.

동유럽 최대 시장 폴란드 정조준

우선 동유럽에서는 폴란드를 공략한다. 폴란드는 연간 약 60만대 규모의 신차 시장을 보유한 동유럽 최대 자동차 시장이다. 유럽 전체로 보더라도 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인에 이어 6번째로 크다. 특히, 지난해 전기차 판매 증가율이 161.5%로 유럽 내 가장 높은 수준을 기록해 전동화 전환 잠재력이 큰 시장으로 꼽힌다.

남·북유럽으로 확장…이베리아·스칸디나비아 교두보 확보

남유럽에서는 포르투갈에 진출한다. 포르투갈은 연간 약 5만대 규모의 전기차 시장을 갖추고 있으며 전동화 비중도 23%에 달한다. 스페인 진출과 함께 이베리아 반도 전역을 아우르는 판매 기반을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.

북유럽에서는 덴마크가 신규 거점이 된다. 덴마크는 전동화율이 68.5%로 유럽에서 두 번째로 높고, 지난해 전기차 판매 대수도 10만1627대로 유럽 내 일곱 번째 규모다. 제네시스는 덴마크를 향후 스칸디나비아 지역 공략의 교두보로 삼을 방침이다.

오스트리아 진출도 추진한다. 오스트리아는 독일, 스위스와 함께 독일어권 시장인 다흐(DACH) 권역을 구성하는 국가다. 제네시스가 오스트리아까지 진출하면 독일어권 주요 시장의 판매망을 완성하게 된다. 오스트리아는 시장 규모와 전동화율, 전기차 성장률이 모두 유럽 상위권에 속하고, 구매력도 높아 럭셔리 브랜드 전략을 펼치기에 적합한 시장으로 평가된다.

전기차 라인업 앞세우고 딜러 체제로 전환

제네시스는 GV60, GV70 전동화 모델, G80 전동화 모델 등 전기차 중심의 라인업을 앞세워 유럽 시장을 공략할 예정이다. 유럽 프리미엄 시장은 전통 브랜드에 대한 충성도가 높은 만큼, 상품성뿐 아니라 판매 이후의 고객 경험과 브랜드 접점 확대가 관건이 될 전망이다.

판매 방식도 바꾼다. 제네시스는 유럽 진출 초기 직영 판매 모델을 도입했다. 제조사가 가격과 차량 소유권을 직접 관리하며 고객에게 판매하는 구조다.

앞으로는 현지 네트워크를 갖춘 딜러 판매 방식으로 전환해 확장 속도를 높이기로 했다. 제네시스는 빠른 판매 성장을 보인 미국 시장과 같은 방식으로 유럽 판매 체계를 재편한다는 계획이다.

이미 올해 4월 네덜란드 암스테르담에 유럽 첫 딜러점을 열었고, 이탈리아 파도바에서도 딜러점 운영을 시작했다. 올 하반기에는 프랑스 릴과 이탈리아 로마에도 딜러점을 추가로 열 예정이다. 단순히 판매 채널을 늘리는 데 그치지 않고, 현지 고객과의 접점을 넓혀 제네시스만의 브랜드 경험을 제공하겠다는 방침이다.

르망 무대서 럭셔리 브랜드 이미지 강화

브랜드 인지도 확대도 유럽 공략의 기반이 되고 있다. 제네시스는 지난 4월 독일 자동차 전문지 아우토빌트가 주관한 연례 독자 설문조사 ‘모든 클래스 최고의 브랜드’에서 종합 1위를 차지했다. 4만2000여 명이 참여한 37개 글로벌 브랜드 평가에서 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 독일 프리미엄 브랜드를 제친 결과다.

모터스포츠도 유럽 고객과의 접점을 넓히는 수단으로 활용하고 있다. 제네시스는 올해 국제자동차연맹이 주관하는 FIA 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 최상위 클래스인 하이퍼카 클래스에 ‘제네시스 마그마 레이싱’ 팀으로 출전하고 있다.

이탈리아와 벨기에에서 열린 시즌 초반 두 경기에서는 하이퍼카 ‘GMR-001’ 2대로 출전했다. 4월 이몰라 6시간 레이스에서는 두 차량 모두 완주했고, 5월 스파-프랑코르샹 6시간 레이스에서는 17번 차량이 8위로 결승선을 통과해 데뷔 두 번째 경기 만에 챔피언십 포인트를 얻었다. 이어 13일(현지시간)에는 세계 3대 모터스포츠 이벤트로 꼽히는 르망 24시간 출전을 앞두고 있다.

제네시스는 모터스포츠를 단순한 스포츠 마케팅이 아니라 유럽 고객에게 브랜드를 알리는 연결 고리로 활용한다는 구상이다. 경기장 안팎에서 전동화 기술과 고성능 브랜드 이미지를 함께 전달하겠다는 의미다.

이시혁 제네시스사업본부장 전무는 “제네시스의 유럽 확장은 단순한 외형 성장이 아니라, 현대적 럭셔리 브랜드가 무엇인지를 재정의하는 과정”이라며 “전동화와 브랜드 경험을 앞세워 유럽 고객과의 접점을 지속적으로 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.