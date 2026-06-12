[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 산불 이재민 임시조립주택 거주기간이 1년 연장된다.

12일 경북도에 따르면 안동시·청송군·영양군·영덕군·의성군은 임시조립주택에 사는 산불 이재민의 안정적 주거 지원을 위해 사용 기한을 올해 상반기에서 내년 상반기로 연장했다.

따라서 각 시·군은 당초 산불 이재민의 임시조립주택 사용기간을 1년으로 정했다.

이에 따라 입주 1년이 된 올해 5∼6월에 사용기간이 만료되지만 이재민 생활 안정과 주거 여건을 고려해 사용기간을 연장했다.

현재 산불피해 이재민 2531세대 중 446세대가 퇴거했고 2085세대 3551명이 임시조립주택에 거주하고 있다.

경북도는 지난 4월 임시조립주택 내·외부 위험요소와 불편사항을 점검한 뒤 34건을 개선했다.

5월에는 행정안전부, 산림청과 합동으로 장마와 폭염에 대비해 특별안전점검을 했다.

또 한국전력공사와 협력해 세대별 월 최대 40만원까지 전기요금을 지원해 냉방기기를 부담 없이 사용할 수 있도록 조치했다.

김종수 경북도 안전행정실장은 “산불 피해를 겪은 주민들의 정주 여건, 향후 생활계획 등을 종합적으로 고려해 이재민들이 안정적으로 자립할 수 있도록 끝까지 책임감을 갖고 지원해 나가겠다”고 말했다.