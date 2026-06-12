[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)가 현대자동차그룹과 손잡고 인공지능(AI) 기반의 스마트항만 구현을 위한 기술 협력에 나섰다.

부산항만공사(BPA)는 11일 서울 강남 제로원 스튜디오에서 현대자동차와 상반기 기술교류회를 열었다고 밝혔다. 이날 교류회에는 부산항만공사에서 정원동 경영부사장과 디지털AI부 직원들이 참석했으며, 현대자동차는 현대글로비스, 현대로템, 현대오토에버, 현대위아, 현대케피코, 이노션 등 그룹사와 웨어비, H충전연구소, 포엔, 원더무브, 오토엘 등 분사 스타트업들이 함께 참여해 항만산업 협력 가능성을 논의했다.

이번 교류회는 지난해 10월 양사가 체결한 ‘AI 기반 스마트항만 구현 및 스타트업 생태계 저변 확대를 위한 기술협력 업무협약’에 이어 11월 부산항만공사에서 개최된 ‘AI 기반 스마트항만 구현 기술 세미나‘의 후속 협력 행사로 마련됐다.

부산항만공사는 이날 항만 디지털 전환(DX) 및 AI 전환(AX) 추진 현황과 향후 계획을 소개하고, 항만 특화 플랫폼인 ‘체인포털’의 주요 사업계획을 공유했다. 체인포털은 해상·항만·육상 데이터를 블록체인 기반으로 실시간 연계하는 국내 최초의 항만물류통합플랫폼으로 항만트럭예약시스템, AI 환적모니터링 시스템 포트아이 등의 서비스를 제공하고 있다.

양측은 이번 교류회에서 AI, 자율주행, 로보틱스, 친환경 에너지 기술 등 다양한 분야의 협력 가능성을 타진했다. 특히 현대차의 충전 및 에너지 생태계와 항만 산업에 대한 상호 이해를 높이고, 향후 협업 방향 구체화를 위한 실무 논의의 기초를 마련했다.

부산항만공사와 현대자동차는 이번 교류회를 계기로 개념검증(PoC), 파일럿 테스트, 공동 연구, 실증사업, 사업화 모델 발굴로 이어지는 단계별 협력을 추진할 계획이다. 양 기관은 향후 정례 교류회를 통해 협력 과제를 지속적으로 점검하고, 항만 AX·DX 협력 방안을 구체화해 나갈 예정이다.