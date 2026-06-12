[헤럴드경제=김성훈 기자] 세계적인 팝스타 아리아나 그란데가 자신의 음악을 ‘이민자 단속 홍보 영상’에 사용하지 말라고 미국 백악관을 향해 직접 경고했다.

그란데는 11일(현지시간) 백악관의 공식 틱톡 계정에 “이 야만적이고 비인도적이며 악랄한 헛소리와 관련해 내 음악을 절대 사용하지 말아 달라”고 직접 댓글을 달았다.

그란데가 댓글을 단 틱톡 영상은 이민세관단속국(ICE)의 이민자 체포 장면을 담은 영상으로, 그란데의 2024년 히트곡 ‘바이’(Bye)가 배경음악으로 깔렸다.

그란데의 댓글에 애비게일 잭슨 백악관 부대변인은 “진짜 야만적이고 비인도적인 것은 무고한 미국 시민을 해치고 살해한 범죄자 불법 이민자들”이라고 반박했다.

트럼프 정부가 ‘이민자 단속’ 영상에 곡을 무단으로 사용해 팝스타가 반발한 것은 이번이 처음이 아니다. 가수 사브리나 카펜터, 올리비아 로드리고 등도 백악관의 ‘이민자 단속’ 영상에 자신의 곡이 쓰였다며 불쾌감을 드러낸 바 있다.

트럼프 정부는 또 유세 현장에서도 닐 영, 아델, 에어로스미스 등의 음악을 무단으로 사용해 저작권 논란을 빚어왔다.

일각에서는 트럼프 행정부가 의도적으로 논란을 일으켜 지지층을 결집시키고 홍보 효과를 누리려는 것이라는 해석도 내놓고 있다.

손해배상 소송을 당하더라도 정부 예산으로 배상금이 지출돼 실질적인 제재 효과가 없기 때문이라는 분석도 있다.