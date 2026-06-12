니어스랩과 MOU 체결

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)는 최근 2판교하우스에서 자율비행 유도기술 기반의 드론 인공지능(AI) 기업인 니어스랩과 ‘요격드론 분야 사업협업체계 구출을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다 12일 밝혔다.

이번 협약은 LIG D&A가 보유한 세계적 수준의 통합방공망 체계종합 역량 니어스랩의 AI 소프트웨어 및 자율비행 기반 요격드론 기술을 유기적으로 결합하기 위해 마련됐다.

양사는 지난해 열린 ADEX 2025에서 대드론 하드킬(Hard-kill) 체계를 공동 전시한 바 있다. 이번 MOU를 바탕으로 대드론 하드킬 근접방호체계 신속시범사업과 대드론용 요격드론 파생형 개발, 국내 및 수출용 대드론 요격드론 분야의 협력을 고도화 할 방침이다.

신익현 LIG D&A 대표는 “올해 새로운 사명과 함께 종합 항공우주·방산 기업으로 도약하는 LIG D&A의 여정에 니어스랩과의 협력은 미래 성장을 가속할 혁신적인 동력이 될 것”이라며 “양사의 협력을 통해 글로벌 통합방공망 시장에서 대드론 요격 분야의 독보적인 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.

최재혁 니어스랩 대표는 “대한민국 방산의 주역인 LIG D&A와 글로벌 공동 전선을 구축하게 되어 책임감이 크다”며 “LIG D&A의 통합방공망에 니어스랩의 AI 요격드론 역량을 더해, 실전형 통합 대드론 솔루션을 세계 시장에 성공적으로 선보이겠다”고 전했다.

한편 LIG D&A는 통합방공망 경쟁력 구축을 위해 다양한 기업과 협업하고 있다. 지난 3월에는 미국 팔란티어와 통합방공망 및 무인체게 설루션 개발협력을 위한 MOU를 체결했다.