[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)의 해상운임지수와 해운시황 정보 등이 국가물류통합정보센터에서도 볼 수 있게 됐다.

해진공은 국토교통부와 협력해 지난 11일부터 국가물류통합정보센터 누리집을 통해 KOBC컨테이너선운임지수(KCCI), KOBC건화물선운임지수(KDCI)를 제공한다고 12일 밝혔다. 이로써 해진공의 해상운임지수와 해운 시황 정보는 블룸버그 터미널과 대한무역투자진흥공사(코트라) 해외경제정보드림에 이어 국가물류통합정보센터로 정보 제공 채널이 확대됐다.

국가물류통합정보센터는 국토교통부가 구축·운영하는 국가 물류정보 통합 플랫폼으로 물류 관련 정보를 수집·연계해 이용자 중심의 다양한 물류정보 서비스를 제공한다. 이번 연계를 통해 이용자들은 국가물류통합정보센터에서 최신 해상운임지수와 해운시황 정보를 실시간으로 확인할 수 있게 됐다.

해진공은 “이번 서비스로 선사와 화주, 물류기업 등 정보 수요자는 국가물류통합정보센터를 통해 글로벌 해운시장의 운임 변동 현황과 시장 동향을 보다 신속하게 확인할 수 있게 됐다”며 “이를 기반으로 효율적인 물류·운송 전략 수립에 활용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.