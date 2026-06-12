건설 현장 말뚝박기 전용 장비 특수장비 라인업 늘려 시장 확대

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 최근 특수장비인 40톤급 디벨론(DEVELON) 파일드라이버를 출시, 1·2호기를 고객에게 인도했다고 12일 밝혔다.

파일드라이버는 건설 현장의 파일링(말뚝 박기) 전용 장비다. 단단한 지반 깊숙이 말뚝을 박아 건축물의 하중을 안정적으로 전달·지지할 수 있도록 기초를 다지는 역할을 한다.

HD건설기계는 최근 고성능·대형 장비를 요구하는 건설 현장 수요에 발맞춰 40톤급 파일드라이버를 개발했다. 이 제품은 반복적인 고부하 작업에 적합한 성능과 내구성을 갖췄다. 또 굴착기 팔 역할을 하는 붐과 암을 기본 모델보다 70% 길게 설계해 긴 형태의 철강 자재를 안정적으로 다룰 수 있다. 전용 소프트웨어와 인공지능(AI) 카메라·레이더로 장비 주변을 실시간 감지하는 스마트 어라운드뷰 모니터 기능도 지녔다.

HD건설기계는 파일드라이버를 비롯해 다양한 특수장비를 선보이며 전문 작업 시장을 공략하고 있다. 지난해 천공 및 항타, 항발 기능을 하나로 통합한 다기능 항타기를 출시했다. 이외에도 ▷최대 15층 높이의 고층 건물을 안전하게 철거할 수 있는 하이리치 데몰리션 장비 ▷고철·폐기물 등을 집어 옮기는 머티리얼 핸들러 등을 선보였다.

HD건설기계는 도시화 및 재개발, 대규모 인프라 투자가 늘어나는 가운데 특수장비 사업 영역을 확대해 수요에 대응한다는 계획아다. 시장조사기관 마켓사이즈앤트렌즈 등에 따르면 올해부터 2033년까지 글로벌 철거·자재 처리 장비 시장은 연평균 5.8% 성장한 19억9000만달러(약 3조원)에 이를 것으로 전망된다. 회사 관계자는 “고객 요구에 맞춘 다양한 특수장비를 지속 개발해 새로운 시장을 개척해 나갈 것”이라고 말했다.