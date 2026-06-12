6월 17일 오후 2시 송파책박물관 어울림홀…성인 누구나 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 17일 오후 2시 송파책박물관에서 역사학자 신병주 교수를 초청해 올해 첫 번째 책문화 강연을 진행한다.

‘책문화 강연’은 저자, 출판인, 기획자 등 책을 만드는 사람들과 시민이 직접 만나는 송파책박물관의 대표 프로그램이다. 2019년 개관 이후 꾸준히 이어오고 있으며 올해는 12월까지 총 5회 개최한다.

올해 첫 강연자는 건국대학교 사학과 신병주 교수다. KBS ‘역사저널 그날’을 비롯해 다수의 방송에 출연하며 역사를 쉽고 재미있게 전달해 온 ‘역사 스토리텔러’이다. ‘라이벌로 읽는 한국사’ ‘왕으로 산다는 것’ 등 여러 대중서도 펴냈다.

이번 강연 주제는 ‘왕과 사는 남자 그리고 영월’이다. 1680만 관객으로 국내 역대 영화 순위 2위를 기록한 영화 ‘왕과 사는 남자’를 중심으로 단종과 세조 등 작품의 배경이 된 영월 이야기를 풀어낸다. 영화로 먼저 만난 이야기를 역사학자의 시각으로 다시 보며 장면 뒤에 숨은 진짜 역사를 마주하는 자리다.

강연은 성인이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 수강 신청은 이달 1일부터 ‘송파책박물관 누리집에서 선착순으로 접수 중이다. 130명까지 참여할 수 있으며 잔여 자리에 한 해 현장 접수도 가능하다.

이후 구는 7월 프랑스 명품의 탄생, 9월 일상을 바라보는 태도 등을 주제로 강연을 이어간다.

서강석 송파구청장은 “영화로 익숙한 이야기를 역사학자의 시각으로 새롭게 만나는 색다른 자리가 될 것”이라며 “앞으로도 송파책박물관을 통해 책과 사람, 문화가 주는 즐거움을 더 많은 시민이 누릴 수 있도록 다양한 자리를 마련하겠다”고 말했다.