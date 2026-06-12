불암산아트포레 갤러리, 6월 12일부터 극사실 회화전 ‘진짜보다 더 진짜’ 개최 구민 발길 닿는 곳마다 전시공간 운영…가까운 접근성으로 ‘갤러리 단골’도 생겨

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 생활권 곳곳에 조성한 공공갤러리를 통해 다양한 문화예술 전시를 선보이고 있다고 밝혔다.

최근 누적 관람객 10만 명을 기록하며 막을 내린 ‘인상파, 찬란한 순간들’에 이어 구민들이 집 가까운 곳에서 수준 높은 문화예술 콘텐츠를 접할 수 있도록 하기 위해서다.

대표적인 전시가 오는 7월 19일까지 불암산 힐링타운 내 불암산아트포레 갤러리(이하 불암산아트포레)에서 진행되는 극사실 회화 그룹전 ‘진짜보다 더 진짜’다. 극사실주의(hyperrealism)는 사진이나 실물로 착각할 만큼 정교하게 대상을 재현하는 미술 사조다. 지난해 국립현대미술관에서 열린 극사실주의 조각전 ‘론 뮤익’이 당해 연도 한국 미술계 최대 흥행을 기록한 데서 보듯 극사실주의에 대한 관심도 높아지고 있다.

불암산아트포레의 ‘진짜보다 더 진짜’는 김영성, 이창효, 이흠 작가가 함께하는 그룹전이다. ‘극사실주의’ 회화 안에서도 작가에 따른 개성 있는 표현 방식과 주제 의식을 비교하며 감상할 수 있다. 전시는 오전 10시부터 오후 6시까지로 누구나 사전 예약 없이 무료로 관람할 수 있다. 매주 월요일은 정기휴관일이다.

불암산아트포레는 불암산힐링타운 초입에 개관한 전시관으로, 규모는 작지만 구민들의 발길 닿는 가까이에서 문화예술 관람의 문턱을 낮추는 역할을 충실히 하고 있다. 다양한 전시가 이어지며 단골도 늘어났다. 아트포레에서 주민들의 관람을 돕는 도슨트는 “평소 미술에 관심 없던 어르신이 산책길에 전시를 보시는 재미에 빠져 인상파 전시까지 관람하셨다며 자랑했다”는 사례를 소개하기도 했다.

구는 불암산아트포레 외에도 ▷화랑대 철도공원의 경춘선숲길갤러리 ▷노원구청 로비의 노원책상갤러리 ▷경춘선숲길의 문화살롱5120 ▷문화예술회관 앞마당 문화공간 정담 ▷노원역 문화의거리 끝자락 상계예술마당 등 권역별 전시관을 운영하고 있다. 산책길에 자연스럽게 전시를 관람할 수 있게 하는 동시에, 전시 장르도 다양화했다. 기획전시가 없는 시기에는 지역 예술인, 주민들의 대관 전시도 꾸준히 이어지고 있다.

현재 경춘선숲길갤러리에서는 21일까지 박하랑 개인전 ‘닿는 언어’가 운영되고 있다. 수어의 언어적·예술적 가치를 조명하는 이번 전시에서는 작가의 경험과 현대 사회의 다양한 이슈를 담아낸 작품들을 만나볼 수 있다. 노원책상갤러리에서는 오는 6월 30일까지 주얼리 공예 ‘점이(漸移), 순수형태의 증식과 절대적 공간’ 전시가 진행되고 있다. 인덕대 김민호 교수 초대전으로, 이 전시는 금, 은, 원석 등을 조합한 주얼리 작품을 선보이고 있다. 상계예술마당과 문화공간 정담에서는 오는 7월 29일까지 ‘2026 노원 생활문화 이야기’가 전시된다.

오승록 노원구청장은 “세계적인 거장들의 작품을 보는 블록버스터급 이벤트와 일상에서 가벼운 마음으로 접할 수 있는 다양성이 어우러진 문화도시를 지향한다”며 “앞으로도 공공갤러리의 역할과 책임을 바탕으로 다양한 장르의 전시를 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.