[헤럴드경제=나은정 기자] ‘광고천재’로 불리는 이제석 대표가 11일 과천 중앙성관위 앞에서 투표용지 부족 사태를 풍자하는 기습 퍼포먼스를 펼쳤다.

공익광고 전문가로 ‘이제석 광고연구소’를 이끄는 이 대표는 이날 오전 중앙선관위 청사 앞에 ‘민주주의 꽃은 매진입니다’라는 문구가 적힌 현수막을 내걸었다. 이는 선관위의 대표 캐치프레이즈인 ‘민주주의 꽃은 선거입니다’를 패러디한 것이다.

그는 또 해당 문구와 함께 ‘당신의 소중한 0표’라는 문구가 적힌 투표함에 빈 손을 뻗는 모습이 담긴 포스터도 펼쳐들었다. 각 포스터에는 투표용지를 들고 있어야 할 유권자 손이 텅 비어있는 모습이 그려졌다.

중앙선관위 관계자는 즉각 퍼포먼스를 제지하고 현수막을 철거한 것으로 전해졌다.

이 대표는 해당 포스터를 온라인상에 무료로 배포하는 한편, 실제 출력물을 선관위에 우편으로 전달할 계획이라고 밝혔다. 또한 청년 광고인을 대상으로 이번 사태를 풍자하는 ‘선관위 홍보 포스터 공모전’을 열고 최우수작 역시 선관위에 전달할 예정이다.

이 대표는 이 같은 퍼포먼스를 펼친 데 대해 “투표는 국민적 시스템의 근간에 대한 신뢰인데 어느 순간 마른하늘에 날벼락 치듯 투표지가 없는 상황이 발생했다”며 “이 황당함을 어떻게 표현할까 하다가 재능 기부로 포스터를 만들게 됐다”고 연합뉴스에 말했다.