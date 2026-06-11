행안부 공모사업 최종 선정, 국비 1억2000만원 확보 공유주방 활용, 취약계층 급식 등 촘촘한 돌봄망 구축

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 하동군과 합천군이 행정안전부 주관 ‘온마을 돌봄밥상’ 공모사업에 선정돼 특별교부세 1억2000만원을 확보했다고 11일 밝혔다. 이에 따라 도는 이달부터 3년간 마을 단위 돌봄 급식사업을 추진한다.

온마을 돌봄밥상은 공유주방을 거점으로 취약계층에게 식사를 제공하고 안부 확인과 건강관리를 연계하는 영양·복지 통합 돌봄사업이다.

공모사업 선정으로 하동군은 4000만원, 합천군은 8000만원의 특별교부세를 각각 지원받는다. 확보된 국비는 공유주방 신설과 리모델링 등 시설 구축비로 사용된다. 식재료 구입과 조리·배달 등 운영비는 각 군이 자체 재원으로 부담한다.

행정안전부가 지정한 전국 89개 인구감소지역 가운데 경남은 11개 시·군이 포함돼 있다. 이번 공모에는 전국 40여 개 지자체가 참여했으며, 경남에서는 하동군과 합천군이 최종 선정됐다.

이번 사업은 단순한 급식 지원에 그치지 않고 지역 주민이 직접 참여해 취약계층의 건강 상태와 생활 여건을 살피는 생활밀착형 돌봄체계를 구축하는 데 목적을 두고 있다.

하동군은 화개면을 중심으로 사업을 추진한다. 주민자치회와 새마을부녀회, 지역사회보장협의체가 참여해 기존 시설을 공유주방으로 개선하고, 저소득 노인과 취약계층 45명을 대상으로 식사 지원과 안부 확인 서비스를 제공할 계획이다.

합천군은 합천읍과 야로면, 청덕면 등 3개 읍·면에서 사업을 추진한다. 공유주방 3곳을 조성하고 적십자 봉사조직 등이 반찬을 조리해 취약계층 가정에 전달한다. 돌봄 과정에서 위기 가구가 발견되면 복지상담과 사례관리 등 맞춤형 지원도 연계할 예정이다.

경남도는 이번 사업이 단순 급식 지원을 넘어 주민이 참여하는 지역 돌봄체계 구축에 의미가 있다고 설명했다. 특히 고령화와 인구감소가 심화되고 있는 농촌지역의 복지 사각지대 해소와 공동체 회복에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

경남도 관계자는 “사업 종료 이후에도 지속 가능한 운영체계를 마련하는 데 중점을 두고 있다”며 “주민이 주도하고 행정이 뒷받침하는 민관 협력체계를 통해 농촌지역의 촘촘한 돌봄망을 구축해 나가겠다”고 말했다.