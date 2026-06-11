[헤럴드경제=나은정 기자] 해외에서 마약류를 몸에 숨겨 들어와 국내에 유통하려던 밀수범들이 잇달아 붙잡혔다.

서울 광진경찰서는 라오스와 태국 등에서 필로폰, 대마 등을 밀반입한 브라질 국적 40대 남성과 한국 국적 30대 여성을 차례로 검거했다고 11일 밝혔다.

브라질 국적 남성은 라오스에서 필로폰 약 1㎏을 소량으로 나눠 진공포장한 뒤 이를 삼키고 태국, 말레이시아, 중국 등을 거쳐 한국에 들어와 배설하는 방법으로 마약류를 밀수한 것으로 조사됐다. 그는 지난달 인천 소재 모텔에서 붙잡혀 구속됐다.

한국 여성은 지난 4월 태국에서 대마초를 소분해 다리 등에 테이프로 붙이고 몰래 입국하다가 인천국제공항에서 체포됐다. 경찰은 이 여성에게 대마를 전달받으려던 유통책 9명도 순차적으로 검거해 구속했다.

이들의 범행을 조사하는 과정에서 필로폰 1257ｇ, 대마초 200ｇ, 케타민 50ｇ이 발견됐는데, 이는 약 5억4000만원 상당으로 약 4만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 경찰은 해당 마약류를 모두 압수했따.

경찰은 국내로 밀수된 마약이 ‘던지기 수법’ 등으로 유통된다며 의심스러운 사람이나 물건은 즉시 112에 신고해달라고 당부했다.