다음달 5일까지 접수 ‘AI·소프트웨어 알고리즘’ 동시 운영 수상자 삼성전자 채용 우대 혜택 2015년 첫 대회 이후 4만명 참가

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 ‘제12회 삼성전자 대학생 프로그래밍 챌린지(SCPC)’ 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.

SCPC는 삼성전자가 소프트웨어 생태계 확대와 우수인재 발굴을 위해 2015년부터 매년 개최해온 국내 최대 규모의 소프트웨어 경진 대회다.

프로그래밍에 관심이 있는 대학생·대학원생은 학년·전공 제한 없이 누구나 참가할 수 있다. 참가 신청은 11일부터 다음달 5일까지 삼성리서치 홈페이지에서 받는다.

이번 대회는 ‘AI 챌린지’와 ‘소프트웨어 알고리즘 챌린지’ 등 2개 부문을 동시에 운영한다. 부문별 온라인 예선을 통해 본선 진출자를 선발한다.

AI 챌린지는 참가자의 에이전틱 AI 개발 역량을 평가하고 소프트웨어 알고리즘 챌린지는 프로그래밍과 알고리즘 난제 해결 역량을 중점적으로 평가한다.

본선은 서울 서초구 우면동 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 열린다. ‘AI 챌린지’ 본선은 8월 21일, ‘소프트웨어 알고리즘 챌린지’ 본선은 8월 28일에 각각 진행된다. 시상식은 두 부문을 통합해 8월 28일 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 개최될 예정이며 최종 수상자에게는 상금과 함께 삼성전자 채용 우대 혜택이 주어진다.

SCPC는 2015년 첫 대회 이후 누적 4만여 명의 대학생이 참가하고 총 393명의 수상자를 배출하는 등 소프트웨어 인재 양성에 기여해 왔다.