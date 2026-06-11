상반기 수료생 포함 주민 정원전문가 265명 양성...올해 심화교육·활동가 조직 신설로 전문성 높여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 10일 ‘2026년 상반기 송파 마을정원사 수료식’을 개최하고 마을정원사 55명을 새롭게 배출했다고 밝혔다.

지난해 사업 시작 이후 양성된 마을정원사는 총 265명이다. 이들은 생활정원 101개소의 조성과 유지관리에 참여하며 정원도시 송파의 핵심 인력으로 활동하고 있다.

이날 수료식은 올해 2월부터 5월까지 진행된 마을정원사 양성교육을 성실히 이수한 교육생들을 축하하기 위해 마련됐다. 수료증 수여와 함께 교육 활동 영상 상영, 기념 포토존 운영 등이 진행됐으며, 교육 수료율은 90%를 기록했다.

‘송파 마을정원사 양성사업’은 주민들이 정원 조성과 유지관리 역량을 갖춘 지역 가드닝 리더로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

교육은 주 1회, 총 12회에 걸쳐 이론과 실습, 현장 체험을 결합한 방식으로 운영됐다. 송파 정원지원센터에서는 수목의 종류와 식물의 구조·기능 등을 배우는 이론교육을 실시했다. 잠실새내정원 등 관내 공공정원에서는 낙엽 청소와 가지치기 등 조경수 유지관리 실습을 진행했다.

또한 수목원과 서울국제정원박람회 견학을 통해 다양한 정원 사례를 살펴보는 현장 체험 교육도 병행했다.

특히 올해는 교육생들의 의견을 반영해 정원 유지관리를 넘어 정원 조성까지 직접 배울 수 있는 심화교육 과정을 새롭게 도입했다. 단순 관리 인력을 넘어 정원 조성 역량까지 갖춘 주민 전문가를 양성하기 위해 교육 체계를 한층 강화한 것이다.

또한 교육 수료생들이 실제 정원 관리 현장에 참여할 수 있도록 자원봉사단 ‘송파 마을정원활동가’를 새롭게 구성했다. 활동가들은 공공정원 및 반려정원 관리, 꽃모 식재 멘토링, 서울국제정원박람회 송파구 정원 관리 등에 참여하고 있다. 지난 3월 발족 이후 총 20회 활동을 이어왔으며, 회당 30명 이상이 참여하며 활발한 활동을 펼치고 있다.

송파구는 풍납동 세계정원을 비롯해 약 70개소의 생활정원을 운영하고 있으며, 올해 이를 101개소로 확대할 계획이다. 구는 하반기에도 마을정원사 양성교육과 다양한 구민 참여형 정원 프로그램을 지속 추진해 주민 중심의 정원 관리 체계를 더욱 강화할 방침이다.

서강석 송파구청장은 “이제는 마을정원사 양성을 넘어 주민들이 정원 활동을 주도적으로 이끌어가는 단계로 발전하고 있다”며 “구민 일상 가까이에 녹지와 정원이 있는 자연친화적 정원도시를 조성해 명품도시 송파의 품격을 더욱 높여가겠다”고 말했다.