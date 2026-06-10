[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 유성훈)는 ‘찾아가는 안전체험교육’을 진행한다고 밝혔다.

교육은 상반기 5~6월, 하반기 10~11월에 걸쳐 진행된다. 어린이집과 유치원, 초등학교, 아동복지시설, 복지관, 장애인주간보호센터, 작업시설 등을 직접 찾아가 맞춤형 안전교육을 제공할 예정이다.

교육 내용은 일상생활안전, 교통안전, 재난안전, 범죄안전, 보건안전 총 5개 분야로 구성된다. 이론교육과 함께 소화기 사용법, 화재대피방법, 심폐소생술 등 체험형 실습을 진행한다. 이외에도 범죄안전, 실종 및 유괴 대응 등 일상에서 필요한 다양한 안전 교육도 함께 다룬다.

특히, 올해는 어르신을 대상으로 보이스피싱 예방 교육을 새롭게 운영한다.

또한 어린이들에게는 학교폭력 예방교육을, 어르신 대상으로는 다단계 사기범죄 예방교육을 진행한다.

구는 지난해 총 124개소를 대상으로 안전체험교육을 운영했다. 교육 참여자를 대상으로 실시한 만족도 조사에서는 98점의 만족도를 기록했다. 지난해부터 스마트폰 및 사이버 중독 관련 교육, 민방위 대피소 찾기 및 비상시 행동요령 교육, 승강기 안전 관련 교육 등 새로운 주제를 추가해 교육하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “주민들이 안전의 중요성을 깨닫고 실생활에서 안전수칙을 실천할 수 있도록 앞으로도 재난 취약계층의 눈높이에 맞는 안전 체험교육을 지원하겠다”라고 말했다.

한편 금천구는 2026년도 예산중 ‘공공질서 및 안전’예산을 총 36억 7400만원 책정한 바 있다.