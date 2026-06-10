고용노동부, 산업안전보건 거버넌스 라운드테이블 개최 이주·청소년·하청노동자 안전대책 논의…류현철 “일터 위험격차 해소해야”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부와 지방정부, 노동계, 경영계, 노동안전보건단체가 한자리에 모여 전남·광주 지역 산업재해 예방과 안전보건 사각지대 해소 방안을 논의했다.

노동부는 10일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 광주지방고용노동청, 안전보건공단과 함께 ‘전남·광주 산업안전보건 거버넌스 라운드테이블’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지역 단위 협력체계를 통해 소규모 사업장과 취약 노동자에게 안전보건 정책과 지원을 보다 효과적으로 전달하기 위해 마련됐다. 행사에는 노동계와 경영계, 노동안전보건단체, 안전보건기관, 전남·광주·제주 지방정부 관계자 등이 참석했으며 류현철 노동부 산업안전보건본부장도 함께했다.

참석자들은 ▷지역 거버넌스 활성화 방안 ▷안전보건 사각지대 해소 방안을 주제로 토론을 진행했다. 지역 거버넌스 활성화와 관련해선 소형어선 어민과 감귤 선과장 노동자 등 중대재해 취약 분야에 대한 지원사업 추진 현황을 공유하고 개선 방안을 논의했다. 이어 이주노동자와 청소년 노동자, 하청노동자 등 취약계층이 현장에서 겪는 안전보건 애로사항을 청취하고 지역 차원의 협력 방안을 모색했다.

류 본부장은 모두발언에서 “국민주권정부는 산업재해 감축을 국정의 핵심 과제로 추진해 왔으며 올해 1분기 사망사고자 수는 역대 최저 수준을 기록했다”면서도 “서소문 고가차도 철거현장 붕괴사고와 한화에어로스페이스 폭발사고처럼 여전히 노동자가 일터에서 목숨을 잃는 사고가 반복되고 있다”고 말했다.

이어 “큰 사업장에는 안전보건공시제와 엄정한 수사·감독을 통해 책임을 묻고, 정책 사각지대에 놓인 작은 사업장에는 기술·재정 지원을 확대해 ‘일터 위험격차’를 해소하겠다”고 강조했다.

류 본부장은 또 “중앙의 정책이 현장으로 뻗어나가는 핵심 창구인 지역 거버넌스의 역할이 중요하다”며 “전남·광주 지역의 신뢰 자산을 바탕으로 지역 특성을 반영한 산업재해 예방 실천 방안을 함께 마련해야 한다”고 말했다.

한편 노동부는 앞으로도 지역 현장의 의견을 지속적으로 수렴해 산업안전보건 정책에 반영하고, 지역 단위 협력체계를 강화해 산업재해 예방 활동을 확대해 나갈 계획이다.