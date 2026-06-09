[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경찰청 마약범죄수사계는 텔레그램에서 마약류 판매 채널을 운영하며 신종 마약을 판매한 혐의(마약류관리법위반 등)로 6명을 붙잡아 3명을 구속했다고 9일 밝혔다.

또 이들로부터 마약을 산 16명을 검찰에 송치하고 해외에서 마약을 들여 와 제조 판매한 1명을 인터폴 적색수배했다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2024년 9월께부터 지난해 3월까지 해외에서 반입한 합성 대마 원액 630㎖와 전자담배 액상 2520㎖를 사용해 일정 비율로 혼합한 마약류를 제조한 뒤 텔레그램을 통해 판매한 혐의다.

A씨는 텔레그램 채널을 운영하면서 미신고 가상자산 거래소를 경유해 구매자들로부터 가상자산으로 대금을 받고 마약류를 판매했다.

B씨는 합성대마 원액을 보관하면서 전자담배 합성 대마를 제조 및 소분 후 지시받은 장소에 은닉했다.

경찰은 A씨 일당이 보관하고 있던 합성 대마 원액 및 전자담배 액상 잔량을 모두 압수했으며 범죄수익금 775만원도 기소 전 추징보전했다.

장웅기 대구경찰청 마약범죄수사계장은 “경찰은 앞으로도 ‘경찰이 마약 청정국을 지키는 최후의 보루’라는 각오로 유관기관과 협력해 필로폰 등 전통적인 마약류 뿐 아니라 이번 건과 같은 신종 마약류 등 마약류 범죄 척결에 총력을 다하겠다”고 말했다.