[헤럴드경제=민상식 기자] 시니어 전문 미디어 ‘브라보 마이 라이프’는 제2회 ‘나의 브라보! 순간’ 수기 공모전 수상작을 엮은 작품집 ‘살아온 날들, 피어난 이야기들’을 출간했다고 9일 밝혔다.

‘나의 브라보! 순간’은 50세 이상 세대의 삶과 기억을 기록하고 공유하기 위한 수기 공모전이다. 올해 공모전에는 총 380여 편이 접수돼 지난해보다 약 5배 늘었다.

작품집에는 블라인드 심사를 거쳐 선정된 수상작 22편이 실렸다. 부모에 대한 그리움, 은퇴·사업 실패, 병마를 지나 다시 삶을 일으켜 세운 순간, 늦은 나이에 시작한 도전 등 중장년 세대의 삶을 담은 글들이 담겼다. 사연은 다르지만 “그럼에도 삶은 계속된다”는 공통된 메시지를 전한다.

작품집 제목인 ‘살아온 날들, 피어난 이야기들’은 각기 다른 시간을 살아온 이들이 삶을 돌아보고, 그 속에서의 기억과 깨달음이 이야기로 피어났다는 뜻이다.

심사위원장인 조성권 이투데이피엔씨 미래설계연구원 원장은 “좋은 글은 읽고 난 뒤에도 기억에 남는다”며 “이번 작품집에는 오랫동안 마음에 남을 이야기들이 담겼다”고 말했다.

신동민 이투데이피엔씨 대표는 “작품 하나하나에는 세월이 만든 지혜와 삶의 깊이가 담겨 있다”면서 “브라보 마이 라이프는 앞으로도 인생의 빛나는 순간을 발굴하고 나누는 플랫폼이 되겠다”고 밝혔다.

중장년 대상 매거진 ‘브라보 마이 라이프’는 품격 있는 시니어들이 행복한 노후를 살아가는 데 필요한 건강, 금융·자산, 주거, 뷰티, 여행 등 다양한 콘텐츠를 제공한다.