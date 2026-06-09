작년 5차 회의후 6개월 만

[헤럴드경제=윤호 기자] 한미가 오는 11일 확장억제 협의체인 핵협의그룹(NCG) 제6차 회의를 서울에서 개최하기로 했다.

9일 국방부에 따르면 이번 회의는 김홍철 국방부 국방정책실장과 로버트 수퍼 미국 전쟁부(국방부) 핵억제·WMD(대량살상무기)대응정책 부차관보가 공동 주관하며 한미 국방·외교·정보 관계관들이 참여한다.

국방부는 “양측은 이번 회의에서 동맹의 핵억제 및 대비태세를 유지하고 강화하기 위한 다양한 방안을 논의할 예정”이라고 밝혔다.

NCG 회의가 열리는 것은 지난해 12월 미국 워싱턴DC에서 열린 5차 회의 이후 6개월여 만이다.

NCG는 북핵에 대한 확장억제 강화를 위해 한국이 미국의 핵 운용에 의견을 개진할 수 있도록 설치된 한미 양자 간 협의체로, 1년에 2회 개최된다.

특히 이번 회의는 한국 정부가 전시작전통제권(전작권) 조기 전환을 추진하는 가운데 진행돼 주목된다.

전작권 전환으로 한국군 주도의 연합방위체계가 구축되면 북핵을 억제하기 위한 미국의 핵 사용 공약이 약해질 수도 있는 것 아니냐는 우려가 일각에서 나왔기 때문이다.

이와 관련해 국방부 당국자는 지난달 기자들에게 “전작권 전환 이후 핵 사용을 누가 통제하느냐도 중요한데 NCG를 통해 논의 중”이라며 “핵작전 주도는 미국이 하며 한국은 재래식 지원을 한다”고 말했다.