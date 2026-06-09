장애인단체총연합회 힐링워크숍 참석...2시간 머물며 장애인과 따뜻한 소통

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 9일 장애인과 함께 어울리며 따뜻한 소통의 시간을 보냈다.

진 구청장은 이날 방화동 장애인게이트볼장에서 열린 ‘강서구장애인단체총연합회 힐링 워크숍’에 참석했다.

행사장 곳곳을 다니며 특유의 소탈함으로 장애인들에게 먼저 다가가 인사를 나누고, 사진 촬영을 하며 격의 없이 어울렸다.

행사 내내 화기애애한 분위기가 이어졌으며, 진 구청장은 2시간 넘게 현장을 지키며 장애인들과 소통했다.

강서구장애인단체총연합회(회장 김용제)가 주최한 이날 워크숍에는 장애인 단체 및 관계자 등 150여 명이 함께했다. 참가자들은 주사위 던지기, 윷놀이, 노래자랑 등 다채로운 프로그램을 통해 화합을 다졌다.

진교훈 구청장은 “따뜻하게 손잡아 주시고 반갑게 맞아주신 여러분 덕분에 삶의 활력을 얻고 간다”며 “차별 없는, 소외받지 않는, 장애인과 비장애인이 함께 더불어 사는 ‘안심복지도시’ 강서를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.