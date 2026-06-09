먹거리·생필품 패키지 지원으로 기본생활 보장...복지사각지대 위기가구 발굴 및 맞춤형 복지 연계 강화 화양생활지원센터 내 운영… 연말까지 평일 오후 이용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 생계에 어려움을 겪는 주민의 기본적인 먹거리 보장과 복지사각지대 위기가구 발굴을 위해 ‘그냥드림’ 사업을 운영한다.

‘그냥드림’은 경제적 어려움이나 사회적 편견 등으로 인해 도움을 요청하기 어려운 주민에게 먹거리와 생필품을 지원하고, 상담을 통해 필요한 복지서비스를 연계하는 사업이다.

지원 대상은 생계가 어려운 광진구민 누구나이며, 별도의 소득기준 없이 이용할 수 있다. 특히 복지사각지대에 놓인 위기가구와 식생활 취약계층, 거주불명자, 미등록 이주민 등 긴급 지원이 필요한 주민도 지원 가능하다. 단, 시설 및 단체, 기존 푸드뱅크 이용자는 제외된다.

지원 물품은 햇반, 참치캔, 라면, 김 등 기본 먹거리와 생활필수품으로 구성된 패키지로, 1인당 3~5개 품목을 제공한다. 이용자는 화양생활지원센터 1층에 마련된 ‘그냥드림 코너’를 방문해 물품을 받을 수 있다.

운영시간은 평일 오후 2시부터 5시까지로, 대리 수령은 불가하여 이용 시 신분증을 지참해야 한다. 또한 원활한 운영과 보다 많은 주민에게 혜택을 제공하기 위해 1인당 월 1회 이용할 수 있다.

또한 단순 물품 지원에 그치지 않고 방문 회차별로 복지상담을 단계적으로 진행하며, 돌봄·주거·의료·생계지원 등 추가 지원이 필요한 경우 복지정책과의 사전 검토를 거쳐 해당 동주민센터 및 복지기관과 연계하고 지속적인 사후관리도 실시할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “그냥드림 사업은 단순한 물품 지원을 넘어 도움이 필요한 주민을 발견하고 필요한 복지서비스로 연결하는 사업”이라며 “앞으로도 복지사각지대 해소와 주민 생활안정을 위해 더욱 촘촘한 지원체계를 마련하겠다”고 말했다.