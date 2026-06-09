럭스뷰티관 1~5월, 전년비 43% 증가 에르메스·미우미우 등 차별화 효과

CJ온스타일은 에르메스퍼퓸·구찌뷰티·미우미우뷰티 등 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 입점에 힘입어 매출이 급증했다고 9일 밝혔다.

CJ온스타일이 올해 1~5월 모바일 앱 내 럭스뷰티관(사진)에서 판매된 70여개 뷰티 브랜드 매출을 분석한 결과 지난해 같은 기간보다 43% 증가했다.

올해 SK-II(418%), 데코르테(497%), 르네휘테르(904%)가 라이브 방송을 진행한 해당 월 매출도 전년 동월 대비 큰 폭으로 증가했다. 에르메스는 지난 5월 진행한 라이브 방송에서 전년 동월 대비 218%의 판매 실적을 기록했다. 시슬리와 끌레드뽀보떼 역시 ‘유인나의 겟잇뷰티’ 등을 진행한 월 실적이 25배, 30배에 달했다.

CJ온스타일은 에르메스·시슬리·끌레드뽀보떼·메종마르지엘라 프래그런스·로라메르시에·데코르테 등 백화점 1층을 대표하는 프리미엄 뷰티 브랜드를 입점시키며 차별화를 꾀하고 있다.

지난해 CJ온스타일 프리미엄 뷰티 평균 객단가는 24만원에 달했다. 와이즈앱·리테일에 따르면 지난해 CJ온스타일은 주요 온라인 종합 쇼핑몰 가운데 1회당 평균 결제금액과 1인당 평균 결제금액 모두 1위를 기록했다.

강승연 기자