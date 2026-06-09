- 케이앤에스아이앤씨 코스닥 예심 통과 등 신규 상장 기대감 고조

[헤럴드경제= 이권형기자] 중동상황으로 대외적인 경기 불안이 지속되고 있는 가운데 대전 상장기업 전체 시가총액은 소폭하락에 그쳤다. 이같은 상황은 시장 변동성에도 불구하고 대전의 유망한 상장 기업들의 약진의 결과다.

9일 대전 TP에 따르면 지난 5월 말 기준 대전 지역 상장기업 64개사의 합산 시가총액은 74조 7312억 원으로 집계됐다. 이는 전월(76조 7575억 원) 대비 약 2.6%(2조 263억원) 감소한 규모다.

기업별로는 한온시스템이 전월 대비 시가총액이 1조 4367억원 증가하며 가장 큰 상승폭을 기록했다.

이어 팹트론(9443억원 증가), 한올바이오파마(7888억원 증가) 등 일부 기술기업들이 성장세를 나타낸 반면 일부 대형 상장사들을 중심으로 감소세가 나타나며 전체 시총은 소폭 조정을 받았다.

이 같은 시장의 단기변동성에도 대전기업들은 차별화된 기술력을 바탕으로 상장 도전을 이어가며 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.

대전 소재 ㈜케이앤에스아이앤씨(대표 진병욱)는 지난 5월 7일 코스닥 상장을 위한 예비심사를 통과하며 신규 상장에 대한 기대감이 높다.

지난 2001년 설립된 케이앤에스아이앤씨는 군용·해상용 위성통신 안테나(VSAT) 제조 및 유통 전문기업으로, 해군의 차세대 해상작전위성통신체계 사업 참여 및 잠수함용 위성통신 안테나 국산화 등의 기술력을 보유하고 있다.

대전TP는 지역 유망기업의 역량 강화를 위해 IPO 프로그램과 투자 연계 사업 등을 추진하며 자본시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 전방위로 지원하고 있다.

김우연 대전TP 원장은 “대외 여건의 변동성이 큰 상황에서도 대전기업들은 차별화된 기술력을 바탕으로 상장 도전을 이어가고 있다”며 “대전시와 협력해 상장 잠재기업을 체계적으로 발굴·육성하고, 자본시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 맞춤형 지원을 지속하겠다”고 말했다.