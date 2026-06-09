[헤럴드경제=나은정 기자] 부산 사하구 다대포 두송반도 일대에서 발견된 공룡알 화석이 약 1억년 전 백악기 후기에 서식했던 대형 오비랍토르의 알로 확인됐다.

9일 연합뉴스에 따르면 최승 기초과학연구원 박사와 백인성 국립부경대 환경지질과학 명예교수는 2021년부터 지난해까지 다대포 두송반도 백악기 퇴적층에서 발견된 공룡알 화석 여러 점에 대해 정밀 구조 분석을 진행한 결과, 이 공룡알은 키가 5∼6ｍ에 달하는 대형 오비랍토르의 알로 확인됐다.

오비랍토르는 백악기(1억4500만년에서 6600만년 전) 후기에 서식한 수각류 공룡으로, 두 발로 걷고 부리 모양의 턱과 깃털을 가진 것이 특징이다.

연구진이 분석한 공룡알은 중국 허난성·저장성, 몽골, 미국 유타주·아이다호주 등지에서 발견된 오비랍토르 화석의 알과 일치했다.

이번 연구는 부산 지역에서 대형 공룡이 실제로 서식했다는 사실이 처음으로 규명됐다는 점에서 의미가 크다. 지금까지 국내에서는 전남 신안군 압해도와 경남 고성군에서만 공룡알 화석이 보고된 바 있다.

최승 박사는 “부산에서 대형 오비랍토르류 공룡이 서식했다는 사실을 뒷받침하는 화석 알 연구 결과가 발표된 것은 이번이 처음”이라며 “다대포 퇴적층은 대형 공룡이 실제로 서식했던 환경을 보여주는 중요한 기록이자, 아시아 최동단에서 확인된 사례라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이번 연구는 영국 고생물학회가 발간하는 국제학술지 ‘페이퍼스 인 페일리언톨로지’에 지난달 게재됐다.