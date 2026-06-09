12일 ‘헬로 썸머 파티’ 개막 글로벌IP 산리오캐릭터즈와 협업

[헤럴드경제=이정완 기자] 에버랜드의 워터파크 캐리비안 베이가 오는 12일부터 9월 6일까지 글로벌 인기 IP(지식재산권) 산리오캐릭터즈와 콜라보한 여름축제 ‘헬로 썸머 파티’를 개최한다고 9일 밝혔다.

삼성물산 리조트부문 캐리비안 베이는 올해 이른 더위와 역대급 폭염 예고가 이어지면서 물놀이 시설을 오는 20일까지 조기 풀가동하는 동시에 산리오캐릭터즈 IP를 활용한 즐길거리를 준비했다는 설명이다.

헬로키티를 비롯해 다양한 캐릭터를 보유한 산리오캐릭터즈는 세대를 아우르는 팬덤을 바탕으로 국내외 다양한 브랜드들과 협업을 이어가고 있다. 캐리비안 베이와의 콜라보는 국내 워터파크와는 첫 협업 사례다. 국내 최대 워터파크와 글로벌 IP 캐릭터가 만났다는 점에서 관심을 모은다.

캐리비안 베이는 헬로키티, 마이멜로디, 쿠로미, 시나모롤, 폼폼푸린, 포차코, 한교동, 배드바츠마루 등 여덟 캐릭터의 매력을 체험할 수 있도록 정문 입구부터 성벽, 푸드타운, 라커 등 워터파크 곳곳을 캐릭터 조형물과 일러스트 등을 통해 산리오캐릭터즈 테마존으로 탈바꿈시켰다.

파도풀 중앙 아일랜드에는 라이프가드 캡틴으로 변신한 헬로키티를 비롯해 서핑과 물놀이를 즐기는 캐릭터들이 등장하는 메인 포토스팟이 조성됐다.

축제 기간 파도풀 주변에는 산리오 캐릭터별 개성을 담은 테마 레스토랑과 콜라보 먹거리가 모여 있는 ‘산리오캐릭터즈 푸드타운’이 운영된다.

야외 파도풀에서는 다음달 3일부터 8월 17일까지 워터 뮤직 풀파티가 펼쳐져 인기 디제이들의 선곡에 맞춰 K팝, EDM, 힙합 등 다양한 음악을 시원한 물놀이와 함께 즐길 수 있다.

특히 매년 인기 가수와 아이돌 그룹 등이 출연하며 물놀이객들의 뜨거운 함성을 모아온 가운데 올해도 프로미스나인, 알파드라이브원, NCT WISH, LUCY, 김하온, 나우아임영 등 인기 아티스트 라인업이 공개된 상태다.

한편 에버랜드에서도 무더위를 한방에 날려버릴 신규 워터 체험존을 선보인다.

에버랜드 여름축제 개막에 일주일 앞서 알파인 지역에는 약 830㎡ 규모의 신규 물놀이존 ‘워터팡팡 어드벤처’가 12일부터 먼저 문을 연다.

또한 캐리비안 베이와 에버랜드를 하루에 모두 이용할 수 있는 ‘투 파크(2 Park)’ 특별 이벤트도 올해는 오는 12일부터 조기 진행돼 캐리비안 베이 이용 고객은 오후 5시 이후 에버랜드를 무료로 이용할 수 있다. 다음달 3일부터는 에버랜드 운영시간 내 언제든 캐리비안 베이에서 에버랜드로 입장이 가능하다.

캐리비안 베이 관계자는 “올여름 산리오캐릭터즈와 함께하는 헬로 썸머 파티에서 특별한 바캉스와 워터 뮤직 풀파티까지 다채로운 콘텐츠를 통해 가장 시원하고 신나는 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.