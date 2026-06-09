[헤럴드경제=김진 기자] KT&G는 세계적인 자산운용사인 미국 캐피털그룹이 자사 지분을 7.21% 취득했다고 9일 밝혔다.

캐피털그룹은 단순 투자 목적으로 KT&G 주식 749만여주를 보유했다고 이날 공시했다. 캐피털그룹의 발행주식총수 대비 보유 지분비율은 7.21%다.

캐피털그룹은 3조3000억달러(약 5023조원) 규모의 자산을 운용하는 글로벌 최대 규모의 액티브 펀드사다. 캐피털그룹은 지난달 8일 KT&G의 지분 5.61%를 확보했다고 공시한 바 있다.

KT&G 관계자는 “블랙록에 이어 캐피털그룹 등 장기투자 성향이 강한 글로벌 자산운용사의 연이은 지분 확보를 통해 회사의 펀더멘털 경쟁력을 인정받고 있다”고 말했다. 이어 “글로벌 사업 중심의 이익성장과 주주환원의 선순환을 구축해 주주가치를 제고할 것”이라고 덧붙였다.

한편 KT&G는 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조7036억원, 영업이익 3645억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 14.3%, 27.6% 늘어난 수치다.