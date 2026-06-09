[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대한민국 대표 뷰티 전문 박람회인 ‘제13회 대구국제뷰티엑스포’가 오는 11일부터 13일까지 엑스코 동관에서 개최한다.

9일 대구시에 따르면 이번 박람회는 화장품, 뷰티디바이스, 의료뷰티, 네일, 헤어 등의 뷰티 관련 기업 153개사·200여 개 부스를 운영한다.

IT 기술이 접목된 뷰티디바이스, 피부 분석 기반 맞춤형 화장품, 의료뷰티관, 글로벌뷰티관 등을 통해 최신 K-뷰티 트렌드를 한자리에서 만나볼 수 있다.

이와 함께 광주 공동관과 충북 오송 공동관이 참가해 지역 간 협력과 공동 마케팅 활성화에도 나선다.

또 일본, 중국, 태국 등 12개국 35개사의 해외 바이어를 초청해 11일부터 12일까지 수출상담회를 열고 동남아 진출 전략 컨설팅 부스도 운영한다.

마지막 날에는 컬리, 현대홈쇼핑, 국군복지관 등 국내 주요 유통바이어 10개사가 참여하는 구매상담회가 열려 참가기업의 국내 유통망 진출과 판로 개척을 돕는다.

그외 행사 첫날인 11일 개막 헤어쇼와 함께 ‘제39회 대구시장배 미용경기대회’가 열리며 12일에는 ‘제33회 대구시장배 이용기능경기대회’, 13일에는 ‘제16회 대구시장배 국제피부미용경기대회’, ‘제4회 대구시장배 네일미용경기대회’ 등 부대행사도 마련된다.

또 대구한의대, 대구과학대, 영진전문대가 참여하는 ‘뷰티칼리지관’에서는 퍼스널컬러 진단, 네일아트·메이크업 체험, 두피 진단 등 다양한 뷰티 프로그램을 운영하며 관련 학과와 진로 정보를 소개한다.

참관을 희망하는 시민은 오는 10일 오후 6시까지 ‘2026 대구국제뷰티엑스포’ 공식 홈페이지에서 사전 등록하면 무료로 입장할 수 있다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “이번 박람회가 지역 뷰티산업의 경쟁력을 높이고 기업들의 국내외 판로 확대에 실질적인 도움이 되는 상생의 장으로 자리매김하길 기대한다“고 말했다.