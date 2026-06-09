글로벌 빅테크 기업들에 5조원 규모 버스덕트 공급

[헤럴드경제=한영대 기자] 가온전선은 미국 자회사 LSCUS가 최근 생성형 인공지능(AI) 기업의 데이터센터에 버스덕트를 공급하는 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

버스덕트는 데이터센터 내부에 전력을 안정적으로 공급하는 핵심 설비로 대규모 전력을 사용하는 AI 데이터센터의 필수 인프라로 꼽힌다.

이번 계약은 LSCUS가 글로벌 빅테크 기업에 이어 생성형 AI 기업까지 고객군을 확대했다는 점에서 의미가 크다. 공급 규모는 약 600억원이다. 향후 데이터센터 증설에 따른 추가 수주도 기대된다.

LSCUS는 최근 글로벌 빅테크 기업들과 총 5조원 규모를 웃도는 버스덕트 장기 공급 계약을 확보, 미국 AI 데이터센터 시장 내 입지를 강화하고 있다.

가온전선은 케이블 사업에서도 미국 AI 데이터센터 시장 공략을 확대하고 있다. 이달 초 미국 AI 데이터센터 전력망에 약 350억 원 규모의 MV(중전압) 케이블 공급 계약을 체결햇다. 올해 관련 매출은 1000억원을 넘어설 것으로 기대하고 있다.

정현 가온전선 대표는 “국내 배전 케이블 시장 1위로서 축적한 기술력과 공급 경험을 바탕으로 미국 AI 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, LSCUS의 올해 1분기 매출은 약 1350억원으로 지난해 1분기 대비 20% 이상 증가했다. LSCUS 활약에 힘입어 가온전선은 올해 1분기 매출 7636억원, 영업이익 278억원을 달성했다. 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.