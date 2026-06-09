행정안전부·한국지능정보사회진흥원(NIA) 국가중점데이터 개방사업 선정 열차 칸별 실시간 혼잡도·역사 3D 도면 등 시민 체감형 도시철도 데이터 개방 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 김태균)는 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 ‘2026년 국가중점데이터 개방사업’에 ‘지하철 혼잡도 및 안전시설 데이터 개방사업’이 선정됨에 따라 시민생활과 밀접한 도시철도 데이터를 개방한다고 밝혔다.

국가중점데이터 개방사업은 사회·경제적 파급효과가 높은 공공데이터를 발굴·개방하고 민간 활용을 지원하기 위해 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 공동으로 추진하는 사업으로, 공공데이터 기반 디지털 혁신과 민간 활용 생태계 조성을 목표로 하고 있다.

공사는 이번 사업을 통해 ▷열차 칸별 실시간 혼잡도 ▷역사 3D 도면 ▷안전설비 위치정보 등 시민 생활과 밀접한 도시철도 데이터를 단계적으로 개방해 나갈 예정이다.

열차 칸별 실시간 혼잡도 데이터는 민간 플랫폼과의 연계를 통해 다양한 교통서비스 개발에 활용될 수 있으며, 역사 3D 도면 데이터는 시설물 관리, 재난 대응 시뮬레이션 등 지하철 역사 공간정보의 활용 범위를 확대할 수 있을것으로 보인다. 그리고 안전설비 위치정보는 재난 상황 발생 시 신속한 대응을 지원하여 시민 안전을 지키는데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이를위해 공사는 현재 공공데이터포털을 통해 제공 중인 서울지하철 실시간 이용정보와 연계하여 데이터 활용성을 높이는데 초점을 맞추고 있다. 시민 안전과 이동 편의 증진에 기여할 수 있는 다양한 서비스 제공 기반을 마련하고 단순 데이터 개방을 넘어 도시철도 서비스 혁신에 중점을 두기위해 민간기업·대학·연구기관과 협력하여 공공데이터 활용 생태계를 확대하는 교통서비스 혁신을 추진한다는 방안이다.

정종엽 서울교통공사 경영지원실장은 “지하철 혼잡도 및 안전시설 데이터 개방을 통해 시민이 체감할 수 있는 다양한 도시철도 서비스가 창출될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 공공데이터 개방 확대와 민간 활용 활성화를 통해 데이터 기반 공공서비스 혁신을 지속 추진하겠다”고 말했다.