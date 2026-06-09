2020년부터 6년 연속 수상…통산 12번째 GM 협력사 2만곳 중 상위 0.5%만 수상 브레이크 제어 부문서 품질·공급·현지 대응력 인정 앨라배마 공장 MoC 연산 740만개 생산능력 확보

[헤럴드경제=정경수 기자] HL그룹의 글로벌 부품 계열사 HL만도가 미국 제너럴모터스(GM)의 우수 협력사로 6년 연속 이름을 올렸다.

HL만도는 GM이 선정하는 ‘2025년 올해의 우수 협력사’에 선정됐다고 9일 밝혔다. 2020년 이후 6년 연속이며, 통산으로는 12번째다.

지난달 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 시상식에 HL만도 미주 지역 대표 김재혁 부사장과 강종구 세일즈 디렉터, 제프 폰티우스 R&D 디렉터, 에릭 슬로슨 생산팀장이 참석했다.

GM은 매년 전 세계 협력사를 대상으로 품질, 기술력, 공급 안정성, 실행력 등을 종합 평가해 우수 협력사를 선정한다. 올해는 약 2만개 협력사 가운데 14개국 103개사가 수상 명단에 올랐다. 상위 0.5% 수준의 기업만 본상을 받는 셈이다.

이번에 HL만도가 수상한 분야는 브레이크 제어 부문이다. GM은 HL만도의 신속한 커뮤니케이션과 안정적인 품질 관리, 북미 현지 대응 능력, 공급 경쟁력을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

대표 제품은 모터 온 캘리퍼(MoC)다. MoC는 주차 브레이크 기능을 통합한 전동식 브레이크 시스템이다. HL만도는 미국 앨라배마 공장에서 해당 제품을 연간 740만개 규모로 생산할 수 있는 체계를 갖추고 있다. 전동화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환이 빨라지는 가운데 제동 시스템의 정밀 제어 기술도 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.

HL만도 김재혁 부사장은 “이번 수상은 북미 거점 전략이 이룬 쾌거”라며, “GM이 협력사 핵심 역량으로 제시한 빠른 실행력, 위기 극복력, 혁신 역량, 민첩한 대응력을 바탕으로 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

HL만도는 이번 수상이 북미 생산 기반과 현지 공급망 운영 능력을 다시 확인한 사례라고 보고 있다. 글로벌 완성차 업체들이 공급망 안정성과 현지 대응 속도를 중시하는 만큼, 북미 거점의 역할도 한층 커질 전망이다.