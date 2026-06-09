대학(원)생 및 신진 연구자 대상으로 9일부터 7월 7일까지 접수 기존 미세먼지 중심에서 환경위성, 기후변화 등 대기환경 전 분야로 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립환경과학원은 9일부터 7월 7일까지 ‘2026년도 대기환경 연구 공모전’을 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 국립환경과학원이 주최하고 (사)한국대기환경학회가 주관하며 환경위성 활용, 고농도 오존 생성원인 규명, 미세먼지 관리 등 다양한 대기환경 현안에 관한 창의적인 연구 아이디어를 찾기 위해 마련됐다.

2021년 시작되어 올해로 4회째를 맞는 이번 공모전은 기존 미세먼지 중심의 연구 주제를 대기환경 전반으로 확대하여 운영한다.

이를 통해 환경위성 자료 활용, 기후변화, 탄소중립 등 다양한 환경 현안에 관한 연구 참여를 활성화하고 우수한 연구성과를 발굴할 계획이다.

공모전은 ‘대기환경의 미래, 데이터로 열다’라는 주제로 연구 아이디어 접수 후 1차 서류 심사와 최종 발표 심사를 거쳐 총 8편의 우수작을 선정할 예정이다.

최종 수상작은 10월 28일 대구에서 열리는 한국대기환경학회 정기학술대회에서 전문 심사위원의 평가를 통해 결정되며, 다음 날인 10월 29일에 시상식이 개최될 예정이다.

국립환경과학원은 수상작의 실제 연구 연계와 학술적 성과 창출을 위해 전문가 자문과 학술 활동을 지원할 계획이다.

공모전 참가를 희망하는 대학(원)생 및 신진 연구자들은 (사)한국대기환경학회 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 연구 공모전과 관련된 상세 일정도 확인할 수 있다.

성지원 국립환경과학원 대기환경연구부장은 “이번 공모전은 미래 대기환경 연구를 이끌어 갈 차세대 연구자들의 창의적인 아이디어를 발굴하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “환경위성, 오존, 미세먼지 등 다양한 환경현안 해결을 위한 연구 저변을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.