[헤럴드경제=도현정 기자] 중국과 북한이 지난 8일 정상회담을 계기로 상호 협력을 강화하고 관계를 격상시키는 한편, 서방에 맞서 단결하는 구도를 갖추는데 주력했다는 평이 나온다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 북중정상회담에 대해 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 서방 주도의 국제질서에 맞서 단결된 모습을 보여주면서 양국의 ‘깨지지 않는 유대’를 기념했다고 평가했다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 시 주석이 김 위원장에게 긴밀한 전략적 소통과 모든 분야에서의 교류 강화를 강조했다는 점을 강조하며, 러시아의 대북 영향력 확대에 맞서 균형을 잡으려는 행보라고 분석했다. NYT는 시 주석이 이번 방북을 통해 ‘중국이 가장 중요한 은인이자 경제적 파트너이며 미국에 대한 방어벽’이라는 점을 은근히 상기시켰다고 봤다.

NYT는 “김 위원장이 중국과 러시아라는 두 강대국 이웃과의 사이에서 성공적으로 균형을 잡을 수 있다면 핵무기 개발에 더욱 거리낌이 없어질 것이고 이에 따라 중국의 군사적 부상과 미국의 방위조약 준수 역량에 대해 우려하고 있는 이 지역 미국 동맹국들을 더욱 불안하게 만들 수 있다”고 설명했다.

CNN방송은 “북러가 관계를 강화해왔지만 ‘북한의 가장 중요한 경제적 생명줄이자 외교적 파트너는 중국’이라는 게 중국의 분명한 메시지”라고 보도했다. 이어 “북한으로서도 시 주석의 이번 방북으로 중국과 러시아 사이에서 군사·경제적 이익을 추구하면서도 한쪽에 지나치게 의존하지 않으려는 오랜 균형 외교의 또 다른 장을 연 것”이라고 평가했다.

중국은 북한에서 커지는 러시아에 대한 의존도를 적당한 선에서 견제했고, 북한은 중러 사이의 균형외교로 경협 확대 등 실리를 챙기며 존재감을 과시했다는 것이다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)도 시 주석이 서방에 맞서 중국 중심의 단결된 전선을 구축하려 한다고 전제한 뒤, 러시아와의 긴밀한 관계로 더욱 힘을 키운 김 위원장에 대해 중국의 영향력을 재확인하려 한다고 보도했다. 김 위원장 입장에서는 핵무기를 포기하지 않고도 중국만 제공할 수 있는 경제적 이점을 확보하는 게 이번 회담의 주요 목적 중 하나로 분석된다.

외신들은 시 주석이 북한과 서구 중심 국제질서 대응을 위해 협력을 강화하는데 주력하면서, 북한의 비핵화에 대해서는 공개 언급을 하지 않았다는 것에도 주목했다.

NYT는 북중정상회담 이후 나온 중국의 발표에 핵프로그램 언급이 없었다는 점을 중요한 변화로 지적했다. 과거 북중 회담 발표에는 북한 핵프로그램 종식을 위해 협력한다는 문구가 들어갔지만 지난해 9월 김 위원장이 중국 전승절을 맞아 방중해 시 주석과 대면한 이후로는 그런 내용이 사라졌다.

블룸버그 통신은 시 주석이 김 위원장과의 회담에서 무역, 농업, 기술협력 등 각 분야에서 협력을 확대하겠다고 밝혔지만, 북한의 핵 프로그램에 대한 공개적 언급은 없었다고 보도했다. 블룸버그 통신은 시 주석이 김 위원장에게 공개적으로 비핵화를 압박하는 대신 북한의 가장 중요한 정치적 후원자이자 경제적 생명줄로서 중국의 전통적 지위를 재확인했다고 분석했다.

영국 언론들도 이번 회담은 중국이 최근 위축된 대북 영향력을 회복하고자 하는 시도라 평가하며, 북·러 밀착을 견제하고 중국의 영향력을 강화하려다 보니 핵 협상과 관련한 문제에는 휘말리지 않으려 했다고 봤다.

BBC 방송은 “시 주석에게 북한은 중국이 통제할 수도, 손 놓고 잃을 수도 없는 이웃”이라며 “최근 수년간 불신이 양국 관계를 긴장시켰고, 중국은 이제 전략적으로 매우 중요하지만 전혀 예측할 수는 없는 파트너에 대한 영향력을 다시 다지려고 한다”고 전했다. 이어 “중국은 국경 안정성과 북한에 대한 영향력은 원하지만, 북한의 핵 야욕으로 촉발된 위기에는 휘말리지 않고자 한다”면서 “시 주석의 방북이 우호관계보다는 영향력 확보에 관한 것일 가능성이 더 크다”고 파악했다.

안킷 판다 카네기국제평화재단 연구원은 “중국은 북러의 급격한 밀착 속에 북한에 관한 자국 이익을 보장하고 싶어 한다”고 방송에 전했다. 세종연구소의 북한 전문가 피터 워드도 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 “시 주석에게는 평양에 가서 김 위원장과 관계를 새로이 하는 건 북한이 중국보다 러시아에 너무 가까이 밀착하지 않도록 하려는 것”이라는 분석을 전했다.