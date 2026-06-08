대통령기록관, 민간 기념단체 복원 역량 강화…자연재난 피해 현장 재현한 실전형 실습

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 대통령기록관은 9일 서울 종로구 노무현재단에서 ‘전직대통령 기념사업단체 간담회’를 개최하고, 장마철을 대비한 기록물 복원 교육을 진행한다고 8일 밝혔다.

민간과의 기록관리 현안을 교류하고 협력하기 위한 이번 교육에 참여하는 기념사업단체는 (사)해위윤보선기념사업회, (재)박정희대통령기념재단, 원주시역사박물관(최규하대통령), 김영삼대통령기록전시관, 김대중도서관, 사람사는세상 노무현재단, 덕실관(이명박대통령) 총 7개 기관이다.

이번 교육은 전직대통령 기념사업 단체가 집중호우와 예측 불가능한 재난 발생 빈도 증가에 대응해 위급 상황 발생 시 신속하고 올바른 조처를 할 수 있는 실무 역량을 다지기 위해 마련됐다.

재난이 발생했을 때 시행하는 응급조치는 피해 기록물을 보호하는 최소한의 임시 조치로 훼손이 깊어지거나 기록물이 사라지는 현상을 막기 위한 필수 과정이다.

특히 호우로 인해 물에 젖은 기록물은 초기 대응에 실패할 경우 곰팡이가 피어나는 등 심각한 2차 훼손으로 이어질 수 있어 신속한 대처가 중요하다.

이에 따라 이번 교육은 풍수해 등 자연재난으로 침수되거나 흙에 파묻힌 현장 피해 상황을 재현해 진행된다. 특히 역사적 가치가 높은 서화류와 의복류를 대상으로 응급조치 방법의 이론과 실습을 함께 진행한다.

교육에 참여한 실무자들은 재난 상황에서 골든타임을 놓치지 않도록 기록물을 다루는 올바른 방법, 구조 우선순위 설정, 피해 기록물 복원 과정을 직접 실습한다.

이번 교육에 참여한 기념사업 단체에는 재난 현장에서 즉시 활용할 수 있는 응급복원 꾸러미(키트)가 무상으로 지원된다.

응급복원 키트는 현장에서 발 빠른 응급조치가 가능하도록 작업자 보호 도구, 세척·오염제거 도구, 건조 및 포장 도구, 피해 상황 기록 도구 등 활용도 높은 27종 47개 물품으로 구성된다.

한성원 대통령기록관 관장은 “대통령기록물 관리를 총괄하는 전문기관으로서 공공 부문은 물론, 민간이 소장하고 있는 전직대통령 관련 기록물도 안전하게 보존될 수 있도록 다양한 지원 사업을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.