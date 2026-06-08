연면적 1903㎡·지상 3층 규모…워크베이 8기 운영 일반 수리 기준 월 최대 810대 처리 가능 개인 전담 서비스·고객 라운지 갖춰 정비 편의성 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 볼보자동차코리아가 서울 동남권과 경기 동남부 고객을 겨냥해 서비스 거점을 확대했다. 수도권 내 볼보 차량 운행 고객이 늘어나는 가운데 정비 대기 시간을 줄이고 접근성을 높이기 위한 조치다.

볼보자동차코리아는 ‘볼보 송파 하남 서비스센터’를 확장 운영한다고 8일 밝혔다. 해당 서비스센터는 볼보자동차코리아 공식 딜러사인 코오롱오토모티브가 운영한다.

볼보 송파 하남 서비스센터는 경기 하남시 대로변에 자리했다. 서울 송파구와 인접해 서울 동남권 고객은 물론 하남, 성남, 광주 등 경기 동남부 지역 고객도 이용하기 쉬운 입지다.

시설 규모도 키웠다. 서비스센터는 연면적 1903.18㎡, 약 576평 규모의 지상 3층 건물로 운영된다. 정비 공간에는 기존 5기였던 워크베이를 8기로 늘렸다. 이에 따라 일반 수리 기준 월 최대 810대까지 정비가 가능하다.

볼보자동차코리아는 이번 확장 운영을 통해 정비 처리 속도와 서비스 품질을 함께 높인다는 방침이다. 수입차 시장에서는 판매 이후 정비 접근성과 대기 시간이 브랜드 만족도를 좌우하는 주요 요소로 꼽힌다.

서비스센터에는 고객과 정비 기술자를 일대일로 연결하는 ‘볼보 개인 전담 서비스’도 운영된다. 고객별 차량 상태와 정비 이력을 바탕으로 보다 세밀한 상담과 관리를 제공하는 방식이다.

고객 편의 공간도 마련됐다. 서비스센터 내부에는 스웨덴 브랜드 감성을 반영한 고객 라운지가 조성됐고, 태양광 캐노피를 활용한 친환경 에너지 운영 설비도 적용됐다.

볼보자동차코리아는 서비스센터 확장 운영을 기념해 방문 고객 대상 이벤트도 진행한다. 서비스센터 방문 고객에게는 차량 무상점검과 볼보 리유저블 백을 제공한다. 50만원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게는 볼보 텀블러를 증정한다. 타이어 2본 이상 구매 고객에게는 10% 할인 혜택도 제공된다. 다만 사은품은 준비 수량이 소진될 경우 조기 종료되거나 대체될 수 있다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “서울 동남권은 물론 경기 동남부 지역의 더 많은 고객에게 볼보자동차만의 세심한 케어와 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 이번 ‘볼보 송파 하남 서비스센터’를 통합 확장 운영하게 됐다”며 “앞으로도 볼보자동차코리아는 전국 서비스 네트워크를 지속적으로 강화하여 고객의 실질적인 편의성을 높이는 차별화된 경험을 제공해 나가겠다”고 전했다.