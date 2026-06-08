[헤럴드경제=장윤우 기자] 경기 안산시 단원구 공장 밀집 지역에서 발생한 화재가 인접 공장 10개 동으로 번져 11개 동을 태운 뒤 약 10시간 30분 만에 큰 불길이 잡혔다.

8일 소방당국 등에 따르면 화재는 전날 오후 9시 5분쯤 안산시 단원구 성곡동 소재 종이상자 제조업 공장(연면적 944㎡·2층)에서 발생했다.

이후 불은 인접한 냉난방기, 기어, 금속가공, 철장, 자동차 부품, 화장품, 산업용 로봇 제조업체 등 9곳이 운영하는 공장으로 번졌다.

소방 당국은 화재 발생 5분 만인 오후 9시 10분 대응 1단계를 발령했다. 연소 확대가 계속되자 오후 9시 48분 대응 2단계(차량 51~80대 규모)로 상향했다.

이날 오전 4시 30분 다시 1단계로 하향한 뒤 진화 작업을 이어간 끝에 오전 7시 42분쯤 큰 불길을 잡았다. 투입된 장비는 83대, 인력은 241명이었다.

인근 공장 관계자 6명은 스스로 대피해 현재까지 확인된 인명 피해는 없다. 안산시는 재난 문자로 “성곡동 공장 화재 발생. 인근 주민께서는 창문을 닫아 주시고, 차량은 주변 도로로 우회하시기 바랍니다”라고 알렸다.

연합뉴스에 따르면 경기도소방재난본부 관계자는 “불이 난 공장에 종이가 많이 적재돼 있었던 데다가 화재 현장 일대에 공장이 밀집해 있어 초진까지 시간이 소요됐다”며 “현재는 잔불 정리 작업 중이며 완전 진압까지도 적지 않은 시간이 걸릴 것으로 보인다”고 말했다.

소방 당국은 완전 진압 후 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.