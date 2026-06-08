- 8일부터, 생계형 체납자 복지 연계·고의 체납자 엄정 대응 등 맞춤형 징수

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 생계형 체납자 복지 연계·고의 체납자 엄정 대응 등 맞춤형 징수를 위해 8일부터 11월까지 4개월간 지방셍비 체납관리단을 운영한다.

체납관리단은 동구·중구·서구·유성구·대덕구 등 5개 자치구에서 총 48명 규모로 운영되며, 체납자의 생활 여건과 납부 능력을 직접 확인한다.

체납관리단은 공무원과 기간제 근로자가 한 팀을 이뤄 운영한다. 기간제 근로자가 전화 상담과 현장 방문을 통해 체납자의 생활 실태와 납부 여건을 조사하면, 공무원이 조사 결과를 바탕으로 체납액 징수와 복지서비스 연계 등 후속 조치를 추진한다.

일시적인 경제적 어려움으로 세금을 납부하지 못하는 생계형 체납자에게는 복지 지원 정보를 제공하고, 납부 능력이 있음에도 고의로 체납하는 경우에는 강력한 징수 활동을 병행할 방침이다.

이제창 대전시 세정담당관은 “체납관리단 운영은 단순한 체납액 징수를 넘어 체납자의 상황을 면밀히 살펴 필요한 지원을 연계하는 현장 중심 행정”이라며 “생계형 체납자는 지원하고 고의 체납자에는 엄정하게 대응해 성실납세자가 존중받는 공정한 납세환경을 조성하겠다”고 말했다.

한편, 이와 관련 대전시 산하 자치구는 8일~19일까지 구청 누리집을 통해 기간제 근로자(지방세입 실태조사원) 채용 공고를 진행한다. 서류전형과 면접을 거쳐 오는 7월 10일 최종 합격자를 발표할 예정이며, 청년과 경력단절여성, 세무·상담·복지 분야 유경험자를 우대할 계획이다.

체납관리단 모집에 관심 있는 시민은 해당 자치구 누리집 채용공고를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.