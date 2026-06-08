서울시 매력가든 사업 일환⋯파믹스가든 내 유휴지 활용해 새 단장 도라지·작약·감국 등 친숙한 약용 초화류와 그라스류 중심으로 아기자기하게 꾸며

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 서울시 매력가든 사업의 일환으로, 명일근린공원 내 파믹스가든 진입부 인근의 유휴지에 약용식물을 테마로 한 ‘바람결 약초정원’을 조성했다.

명일근린공원에 위치한 파믹스가든은 재배·교육·커뮤니티 기능이 결합된 도시농업 복합시설로, 평일에는 주민들이 산책과 휴식을 즐기고, 주말에는 가족 단위 체험활동이 이뤄지는 공간이다.

이번에 조성된 바람결 약초정원은 파믹스가든 진입부 인근에 자리해 주민들에게 볼거리와 휴식 공간을 제공한다.

구는 바람결 약초정원에 파믹스가든의 ‘도시농업’ 테마에 맞춰 도라지, 작약, 감국, 배초향 등 친숙한 약용 초화류를 중심으로 심어 주민들이 산책하며 약초의 향을 맡고 식물을 직접 관찰할 수 있도록 조성했다.

아울러 수크령, 털수염풀 등 그라스류를 함께 식재해 계절마다 다양한 볼거리를 제공한다.

이수희 강동구청장은 “주민들이 일상 속에서 꽃과 푸른 녹지를 가까이하며 편안하게 쉴 수 있는 쉼터가 될 것”이라며 “가족‧친구와 함께 편하게 방문해 도심 속 여유를 만끽하시길 바란다”고 말했다.