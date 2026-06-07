최보윤 수석대변인 논평 통해 비판

[헤럴드경제=박연수 기자] 국민의힘은 이재명 대통령이 신임 국무총리로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명한 데 대해 비판했다.

7일 연합뉴스에 따르면 최보윤 수석대변인은 이날 논평을 내고 “과연 지금이 총리 교체를 전면에 내세울 때인지 깊은 우려를 표하지 않을 수 없다”며 “국무총리 지명보다 ‘투표용지 부족 사태’ 진상 규명이 먼저”라고 말했다.

그는 “전대미문의 ‘투표용지 부족 사태’로 인해 국민적 공분과 의구심이 극에 달해 있다”며 “김민석 현 총리조차 이번 사태에 대해 ‘특검과 국정조사가 필요한 사안’이라며 사태의 심각성을 직접 공언했다”고 했다. 이어 “정부가 사태의 철저한 규명과 수습은 뒤로한 채 총리 교체라는 인적 쇄신 카드로 국면을 전환하려는 것은 민심의 요구와 완전히 동떨어진 처사”라고 비판했다.

함인경 대변인도 “국민이 납득하기 어려운 것은 총리 교체의 배경”이라며 “지금의 총리 교체는, 국민 눈에는 더불어민주당 전당대회 출마를 앞둔 김 총리의 정치적 행보를 위한 자리 정리로 보일 뿐”이라고 전했다.

그러면서 “그래서 국민은 더 분노한다”며 “진상규명은 뒤로 미루고, 책임자 문책도 없이, 여당의 정치 일정만 차질 없이 진행되는 모습을 보며 국민은 과연 정부가 무엇을 우선하고 있는지 묻고 있다”고 꼬집었다.

원내에서도 비판 목소리가 나왔다. 송언석 전 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “이 대통령의 ‘스타일리스트’ 적 측면이 드러나는 것 같다”며 “투표용지 부족 사태에 따른 국민 분노, 서울시장 선거 패배 등 국면을 돌리기 위해 네이버 출신의 여성을 총리로 앉혀 (시선을) 분산하려는 것 아닌가”라며 강하게 비판했다.

5선 중진인 윤상현 의원은 “IT 기업 출신의 AI 전문가, 두 번째 여성 총리라는 상징성은 눈길을 끌 수 있다. 하지만 국무총리는 상징으로 채우는 자리가 아니다”라며 “장관 임기만으로 복잡한 국정 현안을 조율하고 내각을 통솔할 충분한 경험과 중량감을 갖췄는지도 의문”이라고 지적했다. 이어 “이 대통령은 국면 전환용 깜짝 인선이 아니라, 국민 눈높이에 맞는 책임 있는 인선이 무엇인지 다시 고민해야 한다”고 강조했다.