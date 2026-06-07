여야, 특검 필요성에는 긍정적 반응

[헤럴드경제=박연수 기자] 여야가 8일 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태와 관련해 국정조사 요구서를 제출키로 했다.

7일 연합뉴스에 따르면 더불어민주당 한병도 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “8일 국정조사 요구서를 제출하고 국회의장에게 신속한 국회 본회의 개최를 요청하겠다”고 밝혔다. “내실 있는 국조 진행을 위해 선관위를 소관했던 국회 전반기 행정안전위 소속 의원들이 국정조사에 참여토록 하겠다”고 덧붙였다.

여야가 8일 국정조사 요구서를 제출하면 여야 원내지도부가 국조 기간·대상·범위, 국조특위 위원 구성 등을 놓고 협상에 들어간다. 협상이 이뤄지면 다음번 열리는 본회의에서 국정조사 실시 계획서가 채택될 전망이다.

특검 도입 방안에 대해서는 국민의힘이 ‘야당 주도의 특검 도입 필요성’(조용술 대변인)을 적극 주장하고 있다. 민주당도 ‘필요하면 하겠다’(한병도 원내대표)며 가능성을 열어놓았다.

다만 ‘재선거’ 실시 여부를 두고는 입장이 갈렸다. 국민의힘 장동혁 대표는 국회에서 연 기자회견에서 “국민들은 재선거를 원하는데 어물쩍 국정조사로 넘어가려 하거나, 여당이 추천한 특검으로 대충 뭉개고 가려 하거나, 선관위 직원 몇 명 교체로 끝내려 한다면 들불처럼 타오른 국민의 분노를 절대 잠재울 수 없다”며 재선거를 요구했다.

민주당 한 원내대표는 “국민의힘이 무효 소송도 제기하고 있다고 하고 법과 원칙에 따라 법원의 신속한 결정을 지켜봐야 할 필요가 있다”고 답했다.