2018년 운영 중단 이후 8년만 재가동 공사 돌입… 오는 12월 말부터 승강시설 운행 재개 전망

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 주민 장기숙원사업인 지하철 7호선 이수역 9번출구 승강시설 재가동 공사가 본격 착수됐다고 밝혔다.

이수역 9번출구 승강시설은 시설 관리와 유지 보수 책임을 둘러싼 관계기관 간 갈등으로 지난 2018년 8월부터 운영이 중단됐다.

이후 노약자, 장애인, 임산부 등 이동취약계층은 물론 역사 이용 주민들의 불편이 장기간 이어지며 재가동 요구 민원이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 구는 조속한 문제 해결을 위해 관계기관과 수차례 협의를 이어가는 한편, ▷승강시설 소유권 이전 동의서 징구 ▷이해관계자 간담회 개최 ▷주민설명회 및 서명운동 지원 등 다각적인 중재와 행정적 노력을 이어갔다.

그 결과 2025년 9월 5일 교보자산신탁, 서울교통공사, 이수자이관리단 간 최종 협약을 체결하며 사업 추진의 전환점이 마련됐고, 사업시행자 등이 지난 4월 29일 착공식을 개최하며 본격적인 재가동 공사에 돌입했다.

이번 공사는 노후 승강시설 전면 교체와 함께 안전성 및 이용 편의성 강화에 중점을 두고 추진된다.

공사는 올해 말 준공을 목표로 진행되며, 공정이 원활히 진행될 경우 빠르면 오는 12월 말부터 승강시설 운행이 재개될 전망이다.

승강시설이 재가동되면 출퇴근 시간대 주민 이동 편의가 크게 개선되고, 이동약자의 역사 접근성도 한층 향상될 것으로 기대된다.