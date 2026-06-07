시흥대로 불량 띠녹지 재정비... 에메랄드그린·수국 등 다양한 식물 식재 빗물집수형 시설 도입... 도시열섬 완화 등 기후변화 대응 기능혁신 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울의 주요 관문이자 금천구의 중심 도로인 시흥대로가 삭막한 아스팔트 숲을 벗어나, 사계절의 아름다움을 품은 ‘도심 속 가로정원’으로 화려하게 변신했다.

금천구(구청장 유성훈)는 시흥대로 1000-92번지 일원에 ‘가로수 생육환경 개선사업’을 성공적으로 마무리, 주민들에게 쾌적하고 자연친화적인 사계절 정원형 띠녹지를 선보였다며 이같이 밝혔다.

해당 구간은 그동안 겨울철 제설제로 인한 토양 오염과 회양목 명나방 등 반복되는 병해충 피해로 인해 수목 고사가 심각했던 곳이다.

이는 도시 미관을 저해할 뿐만 아니라 주민들의 보행에도 큰 불편을 초래해왔다.

이에 구는 올해 전면적인 토양 개량과 생육환경 정비에 착수했다. 기존의 단조로운 식재 패턴에서 벗어나 에메랄드그린, 수국, 병꽃나무, 무늬쥐똥나무, 휴케라 등 다채로운 상록수와 화관목, 초화류를 입체적으로 배치했다.

이로써 주민들은 출퇴근길 등 일상 속에서 계절마다 색다르게 변하는 도심 속 정원의 정취를 만끽할 수 있게 됐다.

특히 이 사업은 외형적 아름다움뿐만 아니라 ‘기후변화 대응’이라는 기능적 혁신을 더했다. 구는 ‘빗물집수형 경계블록’을 적용하는 친환경 공법을 도입했다. 버려지는 우수(雨水)가 토양으로 자연스럽게 침투하고 저장되도록 설계, 여름철 폭염과 가뭄 시 수목이 받는 수분 스트레스를 최소화하고 생육 안정성을 높였다.

이번 새로운 공법 도입으로 도심의 미세먼지를 저감하는 것은 물론, 지표면 온도를 낮추어 여름철 고질적인 문제인 ‘도시열섬현상’을 완화하는데도 기여할 것으로 구는 설명했다.

또 구는 이번 사업을 기반으로 지역 내 생육 불량 띠녹지를 지속적으로 발굴 및 재정비하여 주민들이 일상 속에서 자연과 함께 휴식을 누릴 수 있는 녹지 공간을 확대해 나갈 계획임도 밝혔다.