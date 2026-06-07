사업 준비도 높은 마을 우선 선정…미선정 마을에 컨설팅 제공, 재공모 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 2026년 1차 햇빛소득마을 선정 공고를 마감한 결과 전국 11개 시도, 61개 시군에서 총 129개 마을이 신청했다고 7일 밝혔다.

햇빛소득마을사업은 주민이 참여하는 태양광 발전사업에서 발생한 수익을 마을 공동체와 주민에게 환원해 지역경제 활성화에 이바지하기 위한 사업이다.

이번 1차 공모는 사업 추진에 필요한 주민 참여, 부지 확보, 자금 조달 등 준비도가 높은 마을을 우선 발굴하기 위해 추진됐다.

행안부는 이번 공모를 통해 사업화 가능성이 높은 마을을 우선 선정하고, 성공 사례를 조기에 창출해 향후 전국 확산의 기반을 마련할 계획이다.

1차 신청한 마을에 대해서는 사회연대경제, 마을공동체, 재생에너지, 법률⋅지방행정 등 분야별 전문가로 구성된 평가위원회를 구성해 평가를 실시하고, 최종 선정된 마을은 오는 7월 31일까지 지방정부를 통해 최종 통보한다.

이번 공모에서 선정되지 않은 마을에 대해서도 부족한 사항을 보완할 수 있도록 컨설팅을 제공하고, 향후 공모에 재도전할 수 있도록 지원할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 “짧은 신청 기간에도 불구하고 전국 곳곳의 129개 마을이 주민이 주도하는 재생에너지 사업에 큰 관심과 참여 의지를 보여줬다”며 “행안부는 이번 1차 공모로 선정된 햇빛소득마을이 전국적인 확산을 위한 성공모델이 될 수 있도록 지원해 ‘햇빛소득마을 3000개 달성’ 목표가 조기에 달성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.