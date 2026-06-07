예상 강수량 대부분 지역 5~20㎜ 낮 기온 20~30도…미세먼지 ‘좋음’

[헤럴드경제=박성준 기자] 7일은 전국 대부분 지역에 비가 내린다. 오전 남부지방을 중심으로 시작된 비는 밤부터 중부지방으로 확산하며 8일 새벽에 그칠 전망이다.

기상청에 따르면 오전부터 경상권과 제주도에, 낮 사이 경기북부와 강원북부·강원남부 동해안에 비가 내린다. 오후부터는 충청권 남부 내륙과 전라동부에 비가 이어지고, 밤부터 그 밖의 중부지방에도 비가 내리다가 8일 새벽에 그치겠다. 새벽부터 오전 사이 경기북부와 강원북부, 오전 전라동부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 대전·세종·충남, 충북이 5㎜ 안팎이다. 강원 내륙·산지와 전북동부·전남동부, 대구·경북, 경남은 5~20㎜, 제주도는 5~10㎜로 예보됐다.

중부지방은 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 오전부터 흐려지겠다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~30도로 평년과 비슷하겠다. 미세먼지는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 예상된다.