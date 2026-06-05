서울 오피스 평당 임대료 10만 원 돌파…기업 사옥 매입 열기 지속 서울 접근성 갖춘 덕은지구, 임차 비용 대비 높은 사옥 경쟁력 확보

기업들의 사옥 매입 움직임이 활발해지는 가운데, 서울 접근성이 우수하면서도 비용 효율성이 높은 경기 고양 덕은지구가 합리적인 대안으로 주목받고 있다.

부동산 업계에 따르면 올해 1분기 사옥 목적으로 매수된 오피스 금액은 약 1조 2,000억 원으로 전체 거래 규모의 40.5%를 차지했다. 이는 역대 최대 수준을 기록했던 지난해(5조 5,800억 원)의 매입 열기를 그대로 이어가는 모습이다.

이러한 법인 사옥 매입 현상의 주요 원인으로는 서울 주요 업무지구의 가파른 임대료 상승이 꼽힌다. 최근 서울 전체 오피스 임대료는 전 분기 대비 2.6%, 관리비는 1.6% 올랐다. 권역별로는 GBD가 평당 11만 7,800원으로 가장 높았고, CBD 11만 6,700원, YBD 9만 9,400원 순으로 나타났다. 50평 규모의 사무실을 기준으로 매달 500만~600만 원 수준의 임대료 부담이 발생하는 셈이다.

이러한 상황에서 덕은지구는 뛰어난 가성비를 갖춘 대체 업무지구로 재조명받고 있다. 상암·여의도·마곡 등 서울 주요 업무권역과 인접해 사실상 서울 생활권으로 분류되는 덕은지구의 평당 오피스 임대료는 약 2만 7,000원 선으로, 서울 주요 업무지구의 절반에도 미치지 않는다.

특히 사옥을 직접 마련할 경우의 비용 절감 효과가 큰 것으로 분석됐다. 현재 준공된 덕은지구 오피스 50평형의 시세는 약 4억 6,000만 원 수준이다. 이 중 70%를 대출받고 연 4.5%의 금리를 적용하면 월 금융비용(이자)은 약 170만 원 수준으로 추산된다. 서울에서 임차로 사무실을 운영하는 것보다 적은 고정비용으로 자사 사옥을 확보할 수 있는 구조다.

인프라 확충에 따른 교통 편의성 개선도 호재다. 최근 ‘덕은한강육교정류소’ 설치로 공덕·합정·강남·당산역 등 서울 핵심지로의 버스 이동이 빨라졌다. 여기에 부천 대장신도시에서 덕은지구를 거쳐 홍대입구역을 잇는 대장-홍대선 덕은역이 착공에 들어가며 철도 교통망 확충 기대를 모으고 있다. 2031년 개통 예정인 대장-홍대선은 지하철 2·5·9호선 등 서울 주요 노선과 연계될 예정이다.

이처럼 교통 개선과 비용 장점이 부각되면서 덕은지구 내 업무시설인 ‘덕은 DMC 아이에스 비즈타워’로 기업들의 이전 수요가 이어지고 있다. 실제로 시공사인 아이에스동서는 지난 3월 본사를 서울 강남구 논현동에서 고양 덕은지구로 이전하며 지역 미래가치에 힘을 실었다.

이 단지는 고양 덕은지구 업무시설 5개 블록(6~10블록)에 조성된 대규모 복합 비즈니스타운 ‘아이에스밸리’에 위치한다. 아이에스밸리는 연면적 약 35만㎡ 규모로, 서울 여의도 63빌딩의 2배이자 잠실 롯데월드타워보다도 넓은 면적을 자랑한다.

분양가가 서울 주요 업무지구의 절반 수준인 ‘덕은 DMC 아이에스 비즈타워’는 현재 일부 잔여 물량에 대한 마감 분양을 진행 중이다. 한강이 인접하고 월드컵공원이 도보권에 있는 환경을 갖췄으며, 대형 피트니스, 필라테스, 대회의실, 오피스 라운지, 스튜디오 등 기업 맞춤형 특화 커뮤니티 시설이 도입됐다.

특히 입주 기업을 위한 맞춤형 교통 서비스도 시작된다. 오는 7월 1일부터 출퇴근 시간에 맞춰 자체 셔틀버스를 운행할 예정이다. 운행 노선은 9호선 가양역, DMC역(6호선·공항철도·경의중앙선), 합정역(2·6호선)으로 계획됐으며, 출근(07:30~08:40) 및 퇴근(17:30~18:30) 시간대에 15~20분 간격으로 운행되어 임직원들의 출퇴근 편의성을 대폭 높일 전망이다.

한편, 단지 내 주거형 오피스텔인 ‘덕은 DMC 에일린의 뜰 센트럴’(총 210실, 전용 78·84·112㎡) 역시 일부 잔여 세대에 대한 분양 문의가 이어지고 있다. 상암동까지 차량으로 10분, 강변북로까지 6분이면 진입이 가능해 직주근접성이 뛰어나다. 최근에는 단지 내 업무시설 2층에 대형 실내 놀이공간인 ‘바운스 더퍼스트 덕은 DMC 센터’가 오픈하는 등 주거와 업무를 아우르는 인프라가 지속적으로 확충되고 있다.

덕은지구 현장의 실제 분위기와 인프라 구성, 그리고 셔틀버스 정기 운행 구간 등 세부적인 공급 정보를 직관적으로 파악하고 싶으시다면 덕은 DMC 아이에스 비즈타워 분석 영상을 참고해 보시기 바랍니다. 분양 대행 실무자의 시선에서 구체적인 세부 일정과 현장 인프라 장단점을 브리핑하고 있어 기사의 세부 팩트를 교차 검증하는 데 도움이 됩니다.