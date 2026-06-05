‘길 위의 인문학’ ‘지혜학교’ 운영 가족과 함께하는 강연·체험·탐방

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산도서관이 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원·한국도서관협회가 주관하는 2026년 인문학 공모사업인 ‘길 위의 인문학’과 ‘지혜학교’ 2개 사업에 선정됐다. 이들 사업은 강연·체험·탐방 등을 통해 삶의 의미와 가치를 성찰하는 데 목적이 있다.

‘길 위의 인문학’ 사업으로 선정된 ‘소리로 걷는 정원 인문학’은 태화강 국가정원을 중심으로 자연과 예술, 인문학을 연결한 가족 참여형 프로그램이다.

정원에 대한 이해와 소리 채집, 예술 감상을 결합해 시민들이 정원을 감각적으로 경험하고 가족 간 소통과 성찰의 시간을 가질 수 있도록 기획됐다. 총 10회 과정으로 진행된다.

울산도서관이 ‘지혜학교’ 사업으로 기획한 ‘하루 끝, 음악과 영화로 만나는 오늘의 나’는 ‘문화가 있는 날’과 연계한 수요 야간 인문학 프로그램이다. 영화와 음악을 매개로 현대인의 삶과 감정을 인문학적으로 성찰하는 시간을 제공한다.

직장과 육아 등으로 바쁜 일상을 보내는 시민들이 저녁 시간 도서관에서 문화예술을 향유하며 자신을 돌아볼 수 있도록 마련됐다. 총 12회 과정으로 진행된다.

울산도서관 관계자는 “이번 2개의 사업 선정으로 시민들에게 자연과 예술을 매개로 삶의 의미를 되새기는 인문학 프로그램을 제공할 수 있게 됐다”며 많은 참여를 기대했다.