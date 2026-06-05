[헤럴드경제=도현정 기자] 미셸 스틸 주한 미국대사 후보자의 인준안이 미 연방 상원 외교위원회를 통과했다. 본회의에서 표결만 거치면 스틸 대사 후보자 인준이 마무리된다.

미 상원 외교위는 4일(현지시간) 회의를 열고 스틸 후보자의 인준안을 표결에 부쳐 통과시켰다. 표결 결과는 찬성 14표 대 반대 8표였다. 스틸 후보자는 상원 본회의 표결만 통과하면 인준 절차가 끝나고, 도널드 트럼프 미 대통령에게 임명장을 받고 한국에 부임하게 된다.

스틸 후보자는 지난 4월 13일 트럼프 대통령으로부터 지명을 받았고, 지난달 20일부터 상원 인준 청문회가 열렸다. 트럼프 대통령의 지명을 받고도 몇 달간 인준 청문회 일정도 잡히지 않은 사례가 적지 않다는 점을 감안하면 스틸 후보자의 인준은 빠른 속도로 진행된다 볼 수 있다.

스틸 후보자는 상원 청문회에서 한미일 간 매우 강력한 동맹이 필요하다는 점을 강조했다. 기존에는 한미 관계나 미일 관계는 ‘동맹’으로 표현하면서도 한미일 3국 관계에 대해서는 ‘동맹’보다 낮은 단계를 의미하는 ‘협력’이나 ‘공조’라는 표현을 사용해왔다. 이 점에서 스틸 후보자는 중국, 북한 등을 감안해 기존의 한미일 관계보다 더 강한 협력이 필요하다는 입장을 내세운 것으로 보인다.

스틸 후보자가 인준을 통과한다면, 2011년 성 김 전 대사 이후 두 번째 한국계 주한미국대사가 된다. 주한 미국대사직은 조 바이든 행정부에서 임명됐던 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 이후 공석이었다. 스틸 후보자는 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈으나 2024년 11월 선거에서 패했다.