[헤럴드경제=이원율 기자]이준석 개혁신당 대표는 6·3 지방선거 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 일과 관련, “즉시 국정조사를 여당이 받고, 야당도 주저하지 말고 재선거 가능성까지 염두에 두고 선명한 주장을 해야 한다”고 밝혔다.

이 대표는 5일 자신의 페이스북 글을 통해 “지금까지 소위 부정선거론은 논리적 귀결이 맞지 않아 외려 계속 부정선거론자들의 주장 자체를 반박하고 지적했지만, 투표용지 부족 사태는 선거만 관리하는 기관이 투표용지 수 하나 제대로 예측, 관리 못했다는 것을 누가 받아들일 수 있겠는가”라며 이같이 말했다.

이 대표는 “고의면 책임질 사람들이 생기고, 시스템상 결함이면 조직의 존속 여부를 다뤄야 한다”고 덧붙였다.

또 “이재명 정부하의 수사기관 일체에 대한 불신을 여당이 만들었다”며 “국정조사를 질질 끌며 안 받을 경우 특검을 하자는 이야기가 폭발할 수도 있다. 야권은 국정조사를 오늘내로 받지 않으면 특검으로 격상시켜 요구해야 한다”고도 주장했다.

선관위 “진상 규멍과 재발 방지 대책 마련에 최선”

중앙선거관리위원회는 투표용지 부족 사태에 대해 “진상규명위원회를 통해 문제점과 원인, 책임을 철저히 따져 국민에게 모든 결과를 소상히 밝히겠다”고 전날 발표했다.

선관위는 보도자료를 내고 “사태 원인 파악과 재발 방지 대책 마련을 위해 외부 전문가 위주로 진상규명위원회를 설치·운영한다”며 이같이 설명했다.

선관위는 “관련 투표소의 투표록 등을 분석하고, 투표관리관 및 사무원 등으로부터 당시 현장 상황을 확인할 예정”이라고 덧붙였다.

선관위는 “전체위원회의에서 지선 개표가 종료되는 대로 즉시 이번 사태에 대한 진상 규명과 재발 방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다하기로 결정한 바 있다”며 “유권자들의 참정권 행사에 많은 혼란과 불편을 드린 점에 대해 거듭 사과드린다”고 했다.

한편 이번 투표용지 부족 사태를 놓곤 이재명 대통령도 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의 모두발언에서 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해 문제 발생 이유를 명확하게 밝히고, 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 할 것”이라며 “국민의 참정권이 한치라도 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 신뢰할 만한 적절한 대책을 조속히 마련해달라”고 지시한 바 있다.

강유정 청와대 수석대변인은 브리핑에서 “선관위는 이번 사안을 무겁게 받아들여 스스로 철저한 점검과 필요한 후속 조치에 나서야 할 것”이라며 “청와대는 관련 사항을 매우 엄중히 예의주시하고 있다”고 설명했다.